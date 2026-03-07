Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία για οποιαδήποτε απειλή εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, επανέλαβε, σε σημερινές του δηλώσεις, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος.

Σε δηλώσεις του αναφορικά με μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται σε σχέση με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, ο κ. Βύρωνος είπε ότι η Αστυνομία Κύπρου συνεχίζει τα αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης όλων των κρίσιμων υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας και χώρων υψηλού κινδύνου, τα οποία έχουν προληπτικό χαρακτήρα με σκοπό την αποτροπή οποιασδήποτε απειλής.

«Όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας έχουν ενεργοποιηθεί και η κατάσταση είναι υπό παρακολούθηση σε συντονισμό με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας. Θα πρέπει να επαναληφθεί ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία για οποιαδήποτε απειλή εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Ανέφερε, τέλος, ότι η Αστυνομία Κύπρου ενεργεί προληπτικά με βασική προτεραιότητα την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.