Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «ήταν το Ιράν» που βομβάρδισε το δημοτικό σχολείο στο Μινάμπ, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 165 νεαρά κορίτσια.

Η απάντηση του Τραμπ ήρθε σε ερώτηση που του έκανε δημοσιογράφος ενώ βρισκόταν στην αεροπορική βάση του Ντόβερ, κατά την υποδοχή των 6 Αμερικανών στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους στο Κουβέιτ.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία βοηθά την Τεχεράνη και ότι δεν θέλει οι Κούρδοι «να εισέλθουν» στο Ιράν.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν «να επιλέξουν έναν πρόεδρο στο Ιράν που δεν πρόκειται να οδηγήσει τη χώρα σε πόλεμο».

