Σε επίπεδο «ακραίου κινδύνου» (5/5) ανέβασε η EOS Risk Group την απειλή για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να αναβάλουν κάθε διέλευση από την κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία μέχρι νεωτέρας.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά από νέα θανατηφόρα επίθεση σε εμπορικό πλοίο και ενώ η στρατιωτική ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

Σύμφωνα με την ενημέρωση ασφαλείας, ο κίνδυνος για εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και σε λιμένες και αγκυροβόλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Κατάρ παραμένει υψηλός (4/5), με αυξημένη πιθανότητα νέων περιστατικών.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ επιδεινώθηκε δραματικά το απόγευμα της 4ης Μαρτίου, όταν η αξιολόγηση κινδύνου αναβαθμίστηκε στο ανώτατο επίπεδο. Από τις 28 Φεβρουαρίου, οπότε ξεκίνησε η τρέχουσα σύγκρουση, τουλάχιστον 13 εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Μαρτίου στις 15:47 UTC, όταν το ρυμουλκό MUSSAFAH 2, με σημαία ΗΑΕ, επλήγη από άγνωστο βλήμα ενώ έπλεε στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και τα οκτώ μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν. Το πλοίο κατευθυνόταν για να συνδράμει το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων SAFEEN PRESTIGE, το οποίο είχε δεχθεί επίθεση δύο ημέρες νωρίτερα.

Οι αναλυτές της EOS επισημαίνουν ότι από τις 28 Φεβρουαρίου έχουν ήδη σκοτωθεί περισσότεροι ναυτικοί από ιρανικές επιθέσεις απ’ ό,τι σε όλη την περίοδο των επιθέσεων των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων μεταξύ 2023 και 2025, γεγονός που υπογραμμίζει τη ραγδαία επιδείνωση της ασφάλειας στη θαλάσσια περιοχή.

Η EOS Risk Group καλεί τις ναυτιλιακές εταιρείες να:

-αναβάλουν τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ,

-επανεξετάσουν προσεγγίσεις σε λιμάνια και αγκυροβόλια σε Φουτζέιρα, Μπαχρέιν και Κατάρ,

-αποφύγουν την παραμονή σε αγκυροβόλια υψηλής πυκνότητας πλοίων, ιδιαίτερα στη Φουτζέιρα,

-ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών εντολών «Shelter in Place».

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι νέες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία θεωρούνται πολύ πιθανές στο άμεσο μέλλον, ενώ δεν αποκλείονται περιστατικά λανθασμένης ταυτοποίησης στόχων ή παράπλευρες απώλειες κοντά σε περιοχές αγκυροβολίας.

Την ίδια ώρα, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται σε πολλαπλά μέτωπα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν τις επιχειρήσεις τους, με βομβαρδιστικά B-2 να πλήττουν υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων στο Ιράν, ενώ η CENTCOM ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περίπου 200 στόχους μέσα σε 72 ώρες.

Παράλληλα, ισραηλινά μαχητικά πραγματοποίησαν επιδρομές σε υπόγεια κέντρα διοίκησης που συνδέονται με το δίκτυο έκτακτης διοίκησης της ιρανικής ηγεσίας.

Στο θαλάσσιο πεδίο, σημαντικές ναυτικές δυνάμεις κατευθύνονται προς την περιοχή. Η ομάδα μάχης του αεροπλανοφόρου USS Ford εγκατέλειψε την Ανατολική Μεσόγειο και εισήλθε στην Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, ενώ το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle κατευθύνεται επίσης προς την Ανατολική Μεσόγειο με συνοδεία ευρωπαϊκών πολεμικών πλοίων.

Παράλληλα με τις επιθέσεις στη ναυτιλία, το Ιράν φέρεται να αυξάνει τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας. Μεταξύ 2 και 7 Μαρτίου καταγράφηκαν 25 επιθέσεις με 67 βλήματα, ενώ μόνο το τελευταίο 36ωρο σημειώθηκαν 13 περιστατικά. Η σαουδαραβική αεράμυνα αναχαίτισε 16 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν το πετρελαϊκό κοίτασμα Al Shaybah, ένα από τα σημαντικότερα της Saudi Aramco με παραγωγή περίπου 1 εκατ. βαρελιών ημερησίως.

Η νέα κλιμάκωση προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή ναυτιλιακή και ενεργειακή αγορά, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Με την απειλή επιθέσεων να αυξάνεται και μεγάλες ναυτικές δυνάμεις να συγκεντρώνονται στην περιοχή, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους του κόσμου βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο.

