Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε πως η χώρα του βρίσκεται σε καιρό πολέμου, ωστόσο είναι καλά και λέει στους εχθρούς της ότι δεν είναι εύκολη λεία, στα πρώτα δημόσια σχόλιά του αφότου το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους εναντίον της γείτονος του στον Κόλπο εν μέσω αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων.

«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», δήλωσε ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, ο οποίος είναι επίσης ο ηγέτης του Αμπού Ντάμπι, σε σχόλια που έκανε χθες, Παρασκευή, όταν επισκέφθηκε τραυματίες από τα πλήγματα, και τα οποία μεταδόθηκαν σήμερα από την τηλεόραση του Αμπού Ντάμπι. «Θα επιτελέσουμε το καθήκον μας προς τη χώρα μας, το λαό μας και τους κατοίκους μας, οι οποίοι είναι επίσης μέρος της οικογένειάς μας», πρόσθεσε.

Τα ΗΑΕ, τα οποία αποτελούνται από επτά εμιράτα, περιλαμβανομένου του Ντουμπάι, θα προστατεύσουν όλους όσοι βρίσκονται στη χώρα, τόνισε.

Αξιωματούχος των Εμιράτων δήλωσε εξάλλου σήμερα πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θέλουν να τερματισθεί αμέσως η ιρανική επίθεση εναντίον κρατών τα οποία δεν συμμετέχουν στον πόλεμο.

«Οποιουδήποτε είδους κλιμάκωση είναι ανησυχητική. Θέλουμε να περιορίσουμε τον πόλεμο. Δεν θέλουμε ο πόλεμος να επεκταθεί. Θέλουμε να αρχίσουμε με το να αντιληφθούν οι Ιρανοί ότι δεν βοηθούν τον εαυτό τους επιτιθέμενοι σε ολόκληρη τη γειτονιά τους και να σταματήσουν και να το αντιληφθούν», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ωστόσο στην Τεχεράνη ο επικεφαλής της ιρανικής δικαστικής εξουσίας Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν διαθέτει «αποδείξεις» πως ορισμένες χώρες της περιοχής έχουν «τεθεί στη διάθεση του εχθρού» αφήνοντάς τον να χρησιμοποιεί τα εδάφη τους για επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

«Προς το παρόν, οι αποδείξεις τις οποίες διαθέτουν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δείχνουν ότι η γεωγραφία ορισμένων χωρών της περιοχής έχει, ανοικτά και μυστικά, τεθεί στη διάθεση του εχθρού και ότι, από τα σημεία αυτά, διεξάγονται επιθέσεις εναντίον της χώρας μας», δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός, μέλος της τριανδρίας που εξασφαλίζει τη μετάβαση της ιρανικής εξουσίας μετά το θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Στο μεταξύ το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο, αφού δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις στην Ντόχα, την πρωτεύουσα της χώρας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν μια πυραυλική επίθεση με στόχο το Κράτος του Κατάρ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας με ανακοίνωσή του στο X.

