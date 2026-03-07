Οκτώ ημέρες έχουν περάσει από τη στιγμή ΗΠΑ-Ισραήλ βομβάρδισαν το Ιράν, με τη Μέση Ανατολή πλέον να φλέγεται.

Η επιχείρηση «Epic Fury», όπως ονομάστηκε από τους Αμερικανούς, συνεχίζεται χωρίς να διαφαίνεται σαφές τέλος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, εχθές, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν εκτός από «άνευ όρων παράδοση», μια εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Έπειτα από αυτό, και την επιλογή ενός ΜΕΓΑΛΟΥ/ΩΝ & ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ/ΩΝ Ηγέτη/ων, εμείς, και πολλοί από τους υπέροχους και πολύ γενναίους συμμάχους και εταίρους μας, θα εργαστούμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους και εταίρους τους θα εργαστούν για την ενίσχυση της οικονομίας του Ιράν.

Το Ιράν επιτίθεται στη Βαγδάτη -Χτύπησε αμερικανική βάση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο

Καθώς λοιπόν, ο πόλεμος συνεχίζεται το CNN παρουσιάζει το κόστος που έχει κάθε ημέρα, παρόλο που το Πενταγώνο δεν έχει δώσει εκτίμηση για το κόστος και δεν έχει ακόμη ζητήσει από το Κογκρέσο συμπληρωματικό νομοσχέδιο δαπανών για την επιχείρηση.

«Αυτό είναι εξαιρετικά απρόβλεπτο και δεν θα γνωρίζουμε το κόστος μέχρι να ολοκληρωθεί», δήλωσε η Λίντσεϊ Κοσγκαριάν, διευθύντρια προγράμματος του National Priorities Project στο Institute of Policy Studies, η οποία υποστηρίζει ότι η σύγκρουση «δεν είναι αναγκαία» και αποσπά πόρους από άλλες πολιτικές που θα μπορούσαν «να κάνουν τη ζωή πιο οικονομικά προσιτή για τους Αμερικανούς».

«Το κόστος του πολέμου στο Ιράκ έφτασε τελικά σχεδόν τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια», είπε η Κοσγκαριάν. «Άρα αυτό θα μπορούσε να είναι αστρονομικό, πολύ εύκολα».

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται think tank με έδρα την Ουάσινγκτον που ανέλυσε τις πληροφορίες που έχει δημοσιοποιήσει το Πεντάγωνο σχετικά με τους στόχους που έχουν πληγεί και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, ο πόλεμος κοστίζει περίπου 891,4 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Το Center for Strategic and International Studies (CSIS) προβλέπει ότι το κόστος θα μειωθεί καθώς οι ΗΠΑ θα στραφούν σε «λιγότερο δαπανηρά πυρομαχικά» και καθώς θα μειώνονται τα drones και οι πύραυλοι που εκτοξεύει το Ιράν.

«Ωστόσο, το μελλοντικό κόστος θα εξαρτηθεί κυρίως από την ένταση των επιχειρήσεων και την αποτελεσματικότητα των ιρανικών αντιποίνων», προσθέτει το CSIS στην έκθεσή του.

Οι πηγές κόστους

Οι αεροπορικές, ναυτικές και χερσαίες επιχειρήσεις θα αποτελέσουν τις μεγαλύτερες δαπάνες, σύμφωνα με την ανάλυση του CSIS.

Οι αεροπορικές επιχειρήσεις αναμένεται να κοστίζουν περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, ενώ το ημερήσιο κόστος των ναυτικών επιχειρήσεων φτάνει περίπου τα 15 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, οι χερσαίες επιχειρήσεις θα κοστίζουν 1,6 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως.

Αυτά είναι τα ημερήσια κόστη των πιο ακριβών μέσων

Αεροπορικά μέσα:

Αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μεταφοράς: 9 εκατ. δολάρια

Πτέρυγα αεροσκαφών αεροπλανοφόρου: 5 εκατ. δολάρια

Μαχητικό αεροσκάφος μη stealth: 5 εκατ. δολάρια

Μαχητικό stealth: 5 εκατ. δολάρια

Ναυτικά μέσα:

Αεροπλανοφόρο: 6 εκατ. δολάρια

Αντιτορπιλικό: 5 εκατ. δολάρια

Χερσαία μέσα:

Ταξιαρχία πυροβολικού: 1 εκατ. δολάρια

Τάγμα Εθνοφρουράς: λιγότερο από 1 εκατ. δολάρια

