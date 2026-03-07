Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δηλώνει ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις με σκοπό να αποτρέψουν το Ιράν από το να εκτοξεύσει πυραύλους στην περιοχή, κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή Βρετανών πολιτών», σημειώνει το Al Jazeera.

Επίσης, δήλωσε ότι τα πολεμικά αεροσκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους πάνω από την Ιορδανία, το Κατάρ, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή «για την υπεράσπιση των βρετανικών συμφερόντων και των συμμάχων».

