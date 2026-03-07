Σε νέα φάση φαίνεται ότι εισέρχεται, πλέον, η επίθεση στο Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Είναι ενδεικτικό ότι για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου Αμερικανοί και Ισραηλινοί στοχοθέτησαν σήμερα αποθήκη πετρελαίου στη νότια Τεχεράνη, πραγματοποιώντας την πρώτη γνωστή επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών από την αρχή του πολέμου, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Μια αποθήκη πετρελαίου στη νότια Τεχεράνη στοχοθετήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνικστικό καθεστώς», μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεν IRNA.

«بامداد شانزدهم اسفند شنبه ده دقیقه قبل از سه صبح غرب تهران چیتگر» https://t.co/wziR5nu815 pic.twitter.com/Pzo0YsJfSm — مملکته (@mamlekate) March 7, 2026

Η αποθήκη βρισκόταν στη ζώνη κοντά στο κύριο διυλιστήριο της Τεχεράνης, όμως το IRNA μετέδωσε πως οι εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου «δεν υπέστησαν ζημιές κατά τις επιθέσεις».

Νεκρός οδηγός στο Ντουμπάι από θραύσματα βλήματος

Την ίδια στιγμή, ένας οδηγός σκοτώθηκε στο Ντουμπάι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, από την πτώση συντριμμιών βλήματος που αναχαιτίσθηκε, ανακοίνωσαν οι Αρχές του εμιράτου του Κόλπου.

«Οι Αρχές επιβεβαιώνουν ότι συντρίμμια προερχόμενα από μια αναχαίτιση στον αέρα έπεσαν πάνω σε όχημα στην περιφέρεια Αλ-Μπάρσα, προκαλώντας τον θάνατο ενός Πακιστανού οδηγού», ανέφεραν οι Αρχές της χώρας, η οποία έχει πολυάριθμους Ασιάτες εργαζομένους.

Νετανιάχου: Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας

Σε διάγγελμά του το βράδυ του Σαββάτου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν θα συνεχιστεί αμείωτος και χωρίς συμβιβασμούς.

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει το Ιράν με «όλη» την «ισχύ» του για να «εξαλείψει το καθεστώς» ακολουθώντας ένα «μεθοδικό σχέδιο», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Θα συνεχίσουμε με όλη την ισχύ μας», δήλωσε ο Νετανιάχου σε σύντομη ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, κάνοντας τον απολογισμό της επίθεσης που εξαπέλυσε στις 28 Φεβρουαρίου μαζί με τις ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Όσο για τη συνέχεια των επιχειρήσεων, έχουμε ένα μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να εξαλείψουμε το καθεστώς και να επιτρέψουμε την αλλαγή. Έχουμε πολλούς άλλους στόχους, στις λεπτομέρειες των οποίων δεν θα αναφερθώ εδώ», πρόσθεσε.

«Χάρη στους θαρραλέους πιλότους μας και στους αμερικανούς πιλότους, έχουμε τον σχεδόν πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου πάνω από την Τεχεράνη», υποστήριξε επίσης.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ «Τραμπ κατάλαβε το μέγεθος του κινδύνου για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κόσμο. Δράσαμε για να αντιμετωπίσουμε την απειλή και να επιτρέψουμε στον ιρανικό λαό να πάρει στα χέρια το πεπρωμένο του», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

«Από την πρώτη εβδομάδα, εξαλείψαμε τον δικτάτορα Χαμενεΐ. Καταστρέψαμε κυβερνητικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια όπλων και εκατοντάδες εκτοξευτήρες βαλλιστικών πυραύλων χάρη στους πιλότους μας και στους αμερικανούς πιλότους», υπενθύμισε.

«Προς τον ιρανικό λαό (…): η ώρα της αλήθειας πλησιάζει, διότι δεν επιδιώκουμε να διχάσουμε το Ιράν, αλλά να το απελευθερώσουμε από το ζυγό της τυραννίας και να ζήσουμε ειρηνικά μαζί του. Η απελευθέρωση αυτή εναπόκειται σ’ εσάς, στον θαρραλέο ιρανικό λαό», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Όποιος «καταθέσει τα όπλα δεν θα πειραχτεί· όποιος αρνηθεί θα υποστεί τις συνέπειες», προειδοποίησε, υποσχόμενος ότι στο μέλλον «οι λαοί του Ισραήλ και του Ιράν θα ξαναγίνουν φίλοι».

«Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν επιτέθηκε σε 12 γειτονικές χώρες. Τις υποστηρίζουμε (…) Πολυάριθμες είναι οι χώρες που στρέφονται πλέον προς εμάς για να συνεργασθούν», σχολίασε ο Νετανιάχου.

«Μεταμορφώσαμε τη Μέση Ανατολή (…), τροποποιήσαμε την ισορρροπία δυνάμεων. Το Ισραήλ είναι μια περιφερειακή δύναμη που αποτρέπει τους γείτονές μας και τους εχθρούς μας. Ο τολμών νικά», διαβεβαίωσε επίσης.

Το Ιράν επιχείρησε να χτυπήσει την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Εν τω μεταξύ, αργά το βράδυ του Σαββάτου συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη απόψε, δήλωσαν πηγές ασφαλείας στο AFP.

Ήταν η πρώτη τέτοια επίθεση στην πρεσβεία στη Βαγδάτη από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η οποία πυροδοτήθηκε από μια κοινή αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, στην οποία έχει εμπλακεί το Ιράκ.

Δυνατοί κρότοι ακούστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη Βαγδάτη, αναφέρουν δημοσιογράφοι του AFP, με έναν μάρτυρα κοντά στην οχυρωμένη Πράσινη Ζώνη, όπου στεγάζεται η αμερικανική πρεσβεία, να αναφέρει ότι είδε συστήματα αεράμυνας να ενεργοποιούνται πάνω από την περιοχή.

«Τέσσερις πύραυλοι εκτοξεύτηκαν… προς την πρεσβεία», λέει ένας αξιωματούχος ασφαλείας, προσθέτοντας ότι η αεράμυνα αναχαίτισε τρεις, ενώ ένας έπεσε σε ανοιχτό χώρο στην αεροπορική βάση της πρεσβείας.

Δύο άλλες πηγές ασφαλείας επιβεβαιώνουν την επίθεση, με τη μία να λέει ότι όλοι οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός που έπεσε στην αεροπορική βάση.

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ-Σουδάνι, λέει ότι διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας να βρουν τους δράστες της «τρομοκρατικής πράξης» εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας.

Λέει ότι «η στόχευση διπλωματικών αποστολών και πρεσβειών που λειτουργούν στο Ιράκ είναι μια πράξη που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ή να γίνει αποδεκτή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

