Ένας οδηγός στο Ντουμπάι, στην περιοχή Αλ Μπάσρα, έχασε τη ζωή του από θραύσματα ιρανικού πυραύλου που έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητό του.

Ο οδηγός είναι ασιατικής καταγωγής και την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν οι Αρχές του Ντουμπάι.

Authorities confirm that debris from an aerial interception fell onto a vehicle in the Al Barsha area, resulting in the death of a Pakistani driver.

Την ίδια στιγμή, στην εκκένωση κτιρίων γύρω από τη Μαρίνα του Ντουμπάι προχώρησαν οι Αρχές, αφότου θραύσματα από αναχαιτίσεις πυραύλων προκάλεσαν ζημιές στην πρόσοψη ενός πολυώροφου κτιρίου στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

Καθώς ο ήχος των αναχαιτίσεων αντηχούσε στην πόλη και ξεκινούσαν οι εκκενώσεις, οι κάτοικοι του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τους για εισερχόμενους πυραύλους.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν λίγο μετά από εξαιρετικά σπάνιες δημόσιες δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζάιντ Αλ Ναχιάν, ο οποίος χαρακτήρισε το Ιράν «εχθρό».

«Τα ΗΑΕ είναι όμορφα, τα ΗΑΕ αποτελούν πρότυπο προς μίμηση, αλλά σας λέω: μην ξεγελιέστε από αυτό», προειδοποίησε την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε νοσοκομείο που περιθάλπει πολίτες τραυματισμένους από τα πλήγματα. «Το χέρι των ΗΑΕ μπορεί να φτάσει μακριά και είναι ισχυρό, η σάρκα του είναι πικρή και δεν είμαστε εύκολη λεία».

