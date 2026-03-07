Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα πορεία διαμαρτυρίας κατά του Πολέμου στη Μέση Ανατολή και με αίτημα την κατάργηση του καθεστώτος των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο.

Στη πορεία διαμαρτυρίας συμμετέχουν γύρω στα 400-500 άτομα. Αρχικά, συγκεντρώθηκαν γύρω στις 15:30 το απόγευμα του Σαββάτου έξω από το κτίριο της ΠΑΣΥΔΥ, ενώ η πορεία κατευθύνθηκε προς το Προεδρικό Μέγαρο.

Στα πανό αναγράφονται συνθήματα όπως, «ενάντια στην πολεμική προετοιμασία. Εν πολεμούμε για κανένα κράτος, κεφάλαιο, εξουσία», «έξω οι βάσεις του θανάτου», «Έξω οι Βάσεις από την Κύπρο, έξω η Κύπρος από τη συμμαχία του πολέμου».

Οι διαδηλωτές ζητούν να απομακρυνθούν οι βρετανικές βάσεις από την Κύπρο, να τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν, ενώ σύνθημα μεταξύ άλλων στην πορεία είναι το «τέλος στη “συνενοχή” της Κύπρου στη γενοκτονία στην Γάζα και σε πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή».