Σοβαρή αναστάτωση επικρατεί στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, όπου χιλιάδες επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι, μετά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου εξαιτίας περιστατικού με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν πραγματοποιήθηκε επιχείρηση αναχαίτισης drone που πετούσε πάνω από το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ακούστηκε ισχυρή έκρηξη, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε σύννεφο καπνού στον ουρανό της πόλης.

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αντιμετώπιση επίθεσης, η οποία αποδίδεται στο Ιράν.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε «μικρό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων ύστερα από αναχαίτιση», τονίζοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και διαψεύδοντας πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για σοβαρότερα συμβάντα.



Συνωστισμός στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Στο βίντεο που δημοσιεύει το protothema.gr, Έλληνας που βρίσκεται στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι και αναμένει τον επαναπατρισμό του καταγράφει τον έντονο συνωστισμό, καθώς πλήθος επιβατών έχει συγκεντρωθεί στους χώρους του αεροδρομίου περιμένοντας την πτήση που θα τους επιστρέψει στις πατρίδες τους.

«Αυτή είναι η πτήση 2553 που μίσθωσε το Υπουργείο Εξωτερικών ως έκτακτη πτήση για τους Έλληνες του εξωτερικού, προκειμένου να τους επαναπατρίσει. Αντί για τις 11:00, που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει, θα φύγει πλέον στις 14:30. Η πτήση 209, που αναχωρεί από την πύλη Α18, θα αναχωρήσει – καλώς εχόντων των πραγμάτων – στις 14:40. Περιμένουμε», περιγράφει ο Έλληνας επιβάτης της πτήσης που ετοιμάζεται να πετάξει για Αθήνα.

Και προσθέτει: «Τα πράγματα ήταν λίγο περίεργα νωρίτερα. Είχαμε τέσσερις φορές συναγερμό και έπρεπε να μετακινηθούμε σε ασφαλές σημείο. Η τρίτη φορά ήταν η πιο επίφοβη, καθώς πρακτικά το κτίριο σείστηκε ολόκληρο από μια εξωτερική έκρηξη. Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά…».

Μερική επανεκκίνηση στη λειτουργία του αεροδρομίου

Τελικά, λίγη ώρα μετά τον συναγερμό το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι έχει επανεκκινήσει μερικώς τη λειτουργία του, με ορισμένες πτήσεις να πραγματοποιούνται τόσο από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι όσο και από το διεθνές αεροδρόμιο Αλ Μακτούμ.

protothema.gr