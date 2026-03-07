Κλιμακώνεται η ένταση γύρω από το Στενό του Ορμούζ, καθώς εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν κάλεσε προκλητικά τον Ντόναλντ Τραμπ να στείλει αμερικανικά πολεμικά πλοία για τη συνοδεία πετρελαιοφόρων στην περιοχή. Η δήλωση έρχεται μετά την τοποθέτηση του Τραμπ ότι αμερικανικά πλοία θα μπορούσαν να αναλάβουν τέτοιο ρόλο εάν χρειαστεί.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί απάντησε στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ανοιχτά τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν σε ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων στο Στενό του Ορμούζ.

«Το Ιράν χαιρετίζει τη συνοδεία πετρελαιοφόρων από αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Στενό του Χορμούζ. Παρεμπιπτόντως, εμείς περιμένουμε την παρουσία τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή εκλαμβάνεται ως σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον, σε μια περίοδο έντασης στην περιοχή λόγω του πολέμου και των επιπτώσεων στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας.

Τι είχε δηλώσει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την Τρίτη ότι πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα μπορούσαν να συνοδεύουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η δήλωση έγινε σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

Η σημασία του Στενού του Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

Υπό κανονικές συνθήκες, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό διέρχεται περίπου το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται παγκοσμίως διά θαλάσσης.

ΚλείσιμοΩστόσο, λόγω του πολέμου και της έντασης στην περιοχή, οι διελεύσεις πλοίων έχουν μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες.

Η υπενθύμιση του περιστατικού του 1987

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης αναφέρθηκε και σε ιστορικά περιστατικά επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια.

«Συνιστούμε, προτού λάβουν οποιαδήποτε απόφαση, να θυμηθούν οι Αμερικανοί τη φωτιά στο αμερικανικό υπερδεξαμενόπλοιο Bridgeton το 1987 και τα πετρελαιοφόρα που μπήκαν πρόσφατα στο στόχαστρο», δήλωσε ο Ναϊνί.

Η αναφορά αυτή ερμηνεύεται ως έμμεση προειδοποίηση για τους κινδύνους που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια αμερικανική ναυτική παρουσία στην περιοχή.

