«Το Ιράν δεν είναι πλέον ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ο ηττημένος», ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του το Σάββατο (7/3) ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν τη στρατιωτική επιχείρηση σε βάρος της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέχεια υπόσχεται ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν με στόχο την πλήρη καταστροφή.

«Το Ιράν, το οποίο δέχεται καταστροφικές συνέπειες, ζήτησε συγγνώμη και παραδόθηκε στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, και υποσχέθηκε ότι δεν θα τους πυροβολήσει ξανά. Αυτή η υπόσχεση δόθηκε μόνο λόγω της αδιάκοπης επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ήθελαν να καταλάβουν και να κυβερνήσουν τη Μέση Ανατολή.

Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν χάνει, εδώ και χιλιάδες χρόνια, από τις γύρω χώρες της Μέσης Ανατολής. Είπαν: «Ευχαριστώ Πρόεδρε Τραμπ». Εγώ είπα: «Παρακαλώ!». Το Ιράν δεν είναι πλέον ο «νταής της Μέσης Ανατολής», είναι, αντίθετα, «Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» και θα είναι για πολλές δεκαετίες μέχρι να παραδοθούν ή, το πιθανότερο, να καταρρεύσουν εντελώς!

Σήμερα, το Ιράν θα πληγεί πολύ σκληρά! Υπό σοβαρή εξέταση για πλήρη καταστροφή και βέβαιο θάνατο, λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν, βρίσκονται περιοχές και ομάδες ανθρώπων που δεν είχαν εξεταστεί για στόχευση μέχρι αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ