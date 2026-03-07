Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα δεν πρόκειται να παραδοθεί και θα συνεχίσει να αντιστέκεται «μέχρι το τέλος», καλώντας τους πολίτες να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους και να ενωθούν για την υπεράσπιση της πατρίδας.

Ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η απαίτηση των Ηνωμένων Πολιτειών για άνευ όρων παράδοση αποτελεί «όνειρο που θα πρέπει να πάρουν μαζί τους στον τάφο».

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν έκανε τη δήλωση σε προηχογραφημένο μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Iranian President Masoud Pezeshkian says the country’s Temporary Leadership Council has approved a halt to attacks on neighboring states, unless those countries launch attacks against Iran first.



Is Tehran now trying to contain the situation before it spirals out of control? https://t.co/piRSuEVHZ4 pic.twitter.com/HTU2SJgLeH — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) March 7, 2026

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν, παρά μόνο ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ!».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν έχει πρόθεση να επιτεθεί σε γειτονικές χώρες και ότι πλήγματα θα πραγματοποιούνται μόνο εάν από το έδαφός τους εκδηλωθεί επίθεση εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η σχετική απόφαση εγκρίθηκε από το μεταβατικό ηγετικό συμβούλιο της χώρας.

Ο Ιρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης συγγνώμη από τα γειτονικά κράτη για ζημιές που ενδέχεται να προκλήθηκαν από τα πλήγματα των τελευταίων ημερών και κάλεσε τις χώρες της περιοχής να μην μετατραπούν σε «εργαλεία» του Ισραήλ ή των ΗΠΑ, αλλά να επιδιώξουν λύσεις μέσω της διπλωματίας.

Η δήλωσή του μεταδόθηκε μετά από επανειλημμένες επιθέσεις που σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο Μπαχρέιν, στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

protothema.gr