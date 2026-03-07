Ο πόλεμος που μαίνεται στο Ιράν έχει ήδη αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, αλλά το βασικό ερώτημα παραμένει ανοιχτό: πώς θα τελειώσει.

Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και οι εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον του ιρανικού στρατιωτικού και πολιτικού μηχανισμού έχουν προκαλέσει ένα ιστορικό σοκ στο καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές ποια μορφή θα λάβει η επόμενη ημέρα.

Από την Ουάσιγκτον έως την Τεχεράνη και από το Τελ Αβίβ έως τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αναλυτές και αξιωματούχοι εξετάζουν τρία βασικά σενάρια για το τέλος της σύγκρουσης: μια δημοκρατική ανατροπή του καθεστώτος, μια συμφωνία μεταξύ της Δύσης και ενός μετασχηματισμένου αλλά επιζώντος καθεστώτος ή, στη χειρότερη περίπτωση, μια βίαιη διάλυση της χώρας με έναν νέο εμφύλιο πόλεμο.

Επτά ημέρες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν κανένα από αυτά τα σενάρια δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί.

Πρώτο Σενάριο: Δημοκρατική ανατροπή του καθεστώτος του Ιράν

Για πολλούς Ιρανούς, η πιο επιθυμητή κατάληξη του πολέμου θα ήταν η πτώση της Ισλαμικής Δημοκρατίας και η έναρξη μιας νέας πολιτικής εποχής. Η δολοφονία του Χαμενεΐ θεωρείται από ορισμένους ως το πρώτο βήμα προς μια ευρύτερη πολιτική αλλαγή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημοκρατική μετάβαση.

Την τελευταία δεκαετία το Ιράν έχει βιώσει αλλεπάλληλα κύματα κοινωνικών κινητοποιήσεων, με διαδηλώσεις που συχνά καταπνίγηκαν βίαια από τις δυνάμεις καταστολής. Πολλοί πολίτες κατηγορούν το θεοκρατικό καθεστώς ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε οικονομική κρίση, διεθνή απομόνωση και πολιτική καταστολή.

Σύμφωνα με αρκετούς Ιρανούς αναλυτές, υπάρχει μια μεγάλη και μορφωμένη μεσαία τάξη που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια ειρηνική μετάβαση. Η χώρα διαθέτει εκατομμύρια επιστήμονες, μηχανικούς, γιατρούς και επαγγελματίες που δεν συνδέονται ιδεολογικά με το καθεστώς των μουλάδων και θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση ενός νέου πολιτικού συστήματος.

Οι υποστηρικτές αυτού του σεναρίου υποστηρίζουν ότι το Ιράν διαφέρει σημαντικά από χώρες όπως η Συρία, η Λιβύη ή το Ιράκ, όπου η πτώση αυταρχικών καθεστώτων οδήγησε σε μακροχρόνιο χάος. Το επιχείρημά τους είναι ότι η ιρανική κοινωνία διαθέτει ισχυρή εθνική ταυτότητα και σχετικά ομοιογενή κρατική παράδοση.

Σε μια τέτοια εξέλιξη, η πτώση του καθεστώτος θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτική μετάβαση και πιθανώς σε μια νέα μορφή διακυβέρνησης με δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Ορισμένοι κύκλοι της ιρανικής διασποράς προωθούν μάλιστα το ενδεχόμενο επιστροφής του εξόριστου πρίγκιπα Ρεζά Παχλαβί, γιου του τελευταίου Σάχη, ως μια συμβολική μορφή που θα μπορούσε να ηγηθεί μιας μεταβατικής περιόδου.

Ωστόσο, το σενάριο αυτό συναντά σημαντικά εμπόδια. Το καθεστώς εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρό μηχανισμό εσωτερικής καταστολής, με βασικούς πυλώνες τους Φρουρούς της Επανάστασης, την αστυνομία και τις πολιτοφυλακές Μπασίτζ. Αυτές οι δομές έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην καταστολή διαδηλώσεων.

Επιπλέον, σε περίοδο πολέμου πολλοί Ιρανοί διστάζουν να βγουν στους δρόμους, ενώ το καθεστώς έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε διαμαρτυρία θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό.

Παρά τις δυσκολίες, ορισμένοι παρατηρητές πιστεύουν ότι μια πολιτική αλλαγή στο Ιράν μπορεί να μην έρθει άμεσα, αλλά να προκύψει αργότερα, όταν οι εσωτερικές πιέσεις και οι συνέπειες του πολέμου αποδυναμώσουν περαιτέρω το σύστημα εξουσίας.

Δεύτερο σενάριο: Συμφωνία με τη Δύση και επιβίωση του καθεστώτος

Ένα δεύτερο, πιο ρεαλιστικό σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές σενάριο, είναι ότι ο πόλεμος θα καταλήξει σε μια συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και ενός μετασχηματισμένου αλλά επιζώντος ιρανικού καθεστώτος.

Σε αυτή την εκδοχή, η στρατιωτική πίεση θα εξαναγκάσει την Τεχεράνη να αποδεχθεί σημαντικούς περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα, στα βαλλιστικά της όπλα και στη στήριξη ένοπλων οργανώσεων, πληρεξουσίων της στη Μέση Ανατολή.

Σε αντάλλαγμα, η Δύση θα μπορούσε να αποδεχθεί τη συνέχιση του καθεστώτος στο εσωτερικό της χώρας, ενδεχομένως με μια πιο πραγματιστική ηγεσία.

Η λογική πίσω από αυτό το σενάριο είναι απλή: παρά τις απώλειες στην ηγεσία του, το σύστημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας εξακολουθεί να λειτουργεί. Οι βασικοί θεσμοί παραμένουν ενεργοί και οι ελίτ που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης εξακολουθούν να έχουν τον έλεγχο του κράτους.

Από την πλευρά της Ουάσιγκτον και του Ισραήλ, η βασική προτεραιότητα μπορεί να μην είναι απαραίτητα ποιος κυβερνά το Ιράν, αλλά η εξωτερική πολιτική της χώρας – ειδικά όσον αφορά σε ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα και η στήριξη οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ ή η Χαμάς.

Στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος υπάρχουν επίσης προσωπικότητες που θεωρούνται πιο πραγματιστικές και θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν μια τέτοια συμφωνία. Ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγονται πολιτικοί με μακρά εμπειρία στο σύστημα εξουσίας, οι οποίοι έχουν δείξει στο παρελθόν μεγαλύτερη διάθεση για συμβιβασμό με τη Δύση.

Ωστόσο, ένα τέτοιο σενάριο έχει σημαντικά προβλήματα. Πρώτον, δεν είναι βέβαιο ότι οποιαδήποτε ηγεσία του καθεστώτος θα ήταν πρόθυμη να εγκαταλείψει οριστικά το πυρηνικό πρόγραμμα ή τις στρατηγικές φιλοδοξίες της χώρας.

Δεύτερον, μια συμφωνία που θα διατηρούσε το καθεστώς στην εξουσία θα μπορούσε να θεωρηθεί προδοσία από πολλούς Ιρανούς πολίτες, που αξιώνουν δικαιοσύνη για τις δεκάδες χιλιάδες νεκρούς των πρόσφατων κυμάτων βίας και καταστολής.

Τρίτον, ακόμη και αν η συμφωνία έφερνε άρση κυρώσεων και οικονομική ανάκαμψη, τα βαθύτερα προβλήματα της χώρας – διαφθορά, αυταρχισμός και κοινωνική δυσαρέσκεια – πιθανότατα θα παρέμεναν.

Για ορισμένους αναλυτές, μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε απλώς να αγοράσει χρόνο για το καθεστώς, ίσως για πέντε ή δέκα χρόνια, χωρίς να επιλύσει τις βαθύτερες αντιφάσεις του.

Τρίτο σενάριο: Εμφύλιος πόλεμος και αποσταθεροποίηση του Ιράν

Το πιο σκοτεινό σενάριο είναι αυτό μιας γενικευμένης κατάρρευσης της κρατικής εξουσίας που θα οδηγούσε το Ιράν σε εμφύλιο πόλεμο.

Η χώρα είναι πολυεθνοτική, με σημαντικές μειονότητες Κούρδων, Αζέρων, Αράβων και Βαλούχων. Σε περίπτωση αποδυνάμωσης της κεντρικής κυβέρνησης, αυτές οι ομάδες θα μπορούσαν να διεκδικήσουν μεγαλύτερη αυτονομία ή ακόμη και ανεξαρτησία.

Ήδη υπάρχουν αναφορές για ενδεχόμενη ενίσχυση ένοπλων ομάδων, ιδιαίτερα κουρδικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στα σύνορα με το Ιράκ. Παρόμοιες κινήσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πολλαπλά μέτωπα στο εσωτερικό της χώρας.

Ένας τέτοιος πόλεμος θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκος. Σε αντίθεση με άλλες συγκρούσεις της περιοχής, το Ιράν διαθέτει μεγάλες πόλεις με μικτό πληθυσμό διαφορετικών εθνοτήτων, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε αστικές συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων.

Παράλληλα, ο ιρανικός στρατός και οι Φρουροί της Επανάστασης παραμένουν ισχυρές δυνάμεις που θα μπορούσαν να αντιδράσουν δυναμικά σε οποιαδήποτε αποσχιστική κίνηση.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι μια μακροχρόνια και αιματηρή σύγκρουση – παρόμοια με εκείνες που σημάδεψαν τη Συρία ή το Ιράκ – με σοβαρές συνέπειες για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ένα μέλλον γεμάτο αβεβαιότητα

Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα ποιο από αυτά τα σενάρια θα υλοποιηθεί. Το Ιράν βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορίας του, ενώ οι αποφάσεις που θα ληφθούν τους επόμενους μήνες θα επηρεάσουν όχι μόνο τη χώρα αλλά και την ευρύτερη γεωπολιτική ισορροπία στην περιοχή.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το τέλος της σύγκρουσης δεν θα σημάνει απαραίτητα και το τέλος της αβεβαιότητας. Για πολλούς Ιρανούς – αλλά και για τη διεθνή κοινότητα – το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, αλλά τι μορφή θα έχει το Ιράν που θα αναδυθεί από τις στάχτες του.

