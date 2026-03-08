Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ παρέστη στην υποδοχή των σορών έξι Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν όταν ιρανικό drone έπληξε αμερικανική εγκατάσταση στο Κουβέιτ.

Το Air Force One προσγειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη στρατιωτική βάση του Ντόβερ, στο Ντέλαγουερ, για την άφιξη των έξι φερέτρων, τα οποία ήταν καλυμμένα με την αμερικανική σημαία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέβηκε από το προεδρικό αεροσκάφος με εμφανώς σοβαρή έκφραση, χαιρέτησε στρατιωτικά στελέχη και έκανε μια χειρονομία με υψωμένη γροθιά προς τους δημοσιογράφους, οι οποίοι τον είχαν ακολουθήσει από τη Φλόριντα. Στο πλευρό του, ο Τραμπ είχε τόσο την μαυροντυμένη Μελάνια όσο και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

⚡️🇺🇲🇮🇱🇮🇷 BREAKING: President Trump receives with a salute the remains of six American soldiers killed in the Iranian attack in Kuwait. https://t.co/OLuGZpyxvs pic.twitter.com/bBjUKW9OXr — Aditya Juans Mandagie (@AdityaMandagie) March 7, 2026

«Είναι μεγάλοι ήρωες και έτσι θα τους θυμόμαστε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει μια σύντομη αναφορά στην τελετή κατά τη διάρκεια συνόδου για το νέο πρόγραμμα «Shield of the America» στο γήπεδο γκολφ του στο Ντόραλ της Φλόριντα.

🚨 JUST IN: President Trump, VP JD Vance, and Secretary Hegseth pray at the back of the Air Force plane carrying our six American heroes kiIIed by an Iranian drone strike in Kuwait



Pray for these heroes' families today 🇺🇸



Capt. Cody Khork

Sgt. 1st Class Noah Tietjens

Sgt. 1st… pic.twitter.com/EeS1uXbhWD March 7, 2026

«Είναι μεγάλοι ήρωες της χώρας μας και έτσι θα τους θυμόμαστε» δήλωσε. «Όταν πρόκειται για πόλεμο, συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να τα κρατήσουμε στο ελάχιστο».

