Καθώς ο πόλεμος στη Μέση ανατολή κλιμακώνεται, η εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν προέβη σε στάση διαμαρτυρίας καθ’ όλη την διάρκεια παρουσίας της στο Κύπελλο Ασίας, η οποία ωστόσο έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο πίσω στην πατρίδα τους.

Συγκεκριμένα οι παίκτριες του Ιράν αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο στην πρεμιέρα κόντρα στη Νότια Κορέα, ενώ στο ματς που ακολούθησε κόντρα στην Αυστραλία τραγούδησαν τον ύμνο τον οποίο συνόδευσαν με έναν στρατιωτικό χαιρετισμό, κίνηση που ερμηνεύτηκε ως εξαναγκασμός από τους διαδηλωτές.

These Iranian girls (women football team) are litreally kept hostage by the regime not in Iran but in Australia!!!

Just look at them signaling from inside their bus!! >> ✊@AlboMP do something!!! https://t.co/qfejd97idZ March 8, 2026

Ωστόσο, η κρατική τηλεόραση του Ιράν δεν συμμερίζεται καθόλου τη στάση των αθλητριών και ούτε λίγο, ούτε πολύ ζήτησε την εκτέλεσή τους.

Ειδικότερα χαρακτήρισε τις παίκτριες του Ιράν ως «προδότες πολέμου» και απαίτησε την παραδειγματική τιμωρία τους, η οποία σε ανάλογες περιπτώσεις μπορεί να πάρει τη μορφή εκτέλεσης.

«Ας πω ένα πράγμα: οι προδότες σε περίοδο πολέμου πρέπει να αντιμετωπίζονται πιο αυστηρά. Όποιος ενεργεί εναντίον της χώρας σε καιρό πολέμου πρέπει να τιμωρείται πιο σκληρά. Όπως στην περίπτωση της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας μας που δεν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο… αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρότερα», ήταν ένα από τα σχόλια που έγιναν κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις που φιλοξενήθηκαν στην κρατική τηλεόραση του Ιράν σήμαναν συναγερμό FIFPRO Asia/Oceania η οποία εξέφρασε έντονες ανησυχίες τώρα που η εθνική ομάδα αποκλείστηκε από το Κύπελλο Ασίας και ενδέχεται να επιστρέψει πίσω στο Ιράν.

«Οι δηλώσεις αυτές αυξάνουν σημαντικά τις ανησυχίες για την ασφάλεια των παικτριών σε περίπτωση που επιστρέψουν στο Ιράν μετά το τουρνουά. Καλούμε την Asian Football Confederation και τη FIFA να συνεργαστούν άμεσα με την Iran Football Federation, την κυβέρνηση της Αυστραλίας και όλες τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της ασφάλειας των παικτριών.

Η FIFPRO Asia/Oceania ανησυχεί βαθιά από τις αναφορές ότι η ιρανική κρατική τηλεόραση επιτέθηκε δημόσια σε μέλη της ομάδας επειδή παρέμειναν σιωπηλές κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου πριν από τον πρώτο τους αγώνα» τονίζεται στην ανακοίνωση.

cnn.gr