Την Κύπρο αναμένεται να επισκεφθούν αύριο, Δευτέρα, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το Reuters, «ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί την Κύπρο τη Δευτέρα για να δείξει την υποστήριξή του στο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στόχος επιδρομής με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε την Κυριακή η γαλλική προεδρία».

«Η επίσκεψη του προέδρου Μακρόν στην Πάφο εκφράζει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο, κράτος μέλος της Ευρωπαΐκής Ενωσης, με την οποία έχουμε συμφωνία στρατηγικής σημασίας και η οποία χτυπήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από πολλά drones και πυραύλους», όπως αναφέρουν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι αντικείμενο της επίσκεψης είναι η ενίσχυση, από κοινού με τους ευρωπαίους εταίρους, της ασφαλείας στην περιοχή της Κύπρου και της ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.

Αυτή η επίσκεψη θα επιτρέψει επίσης στον Γάλλο πρόεδρο να υπογραμμίσει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κυρίως με την ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ, ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ οι οποίοι ταυτόχρονα υπογραμμίζουν ότι με την επίσκεψη θα δοθεί η ευκαιρία του συντονισμού των προσπαθειών αναφορικά με την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές αλλά και αναφορικά με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο, σύμφωνα με πληροφορίες, στην χώρα μας αναμένεται να αφιχθεί αύριο και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εξάλλου, στην εβδομαδιαία ανάρτησή του στο facebook, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ανέφερε ότι την εβδομάδα που πέρασε «είδαμε πώς μετουσιώνεται έμπρακτα σε ασφάλεια και σε αλληλεγγύη η αναβάθμιση της εθνικής μας διπλωματίας και άμυνας των τελευταίων χρόνων».

«Γιατί, μόλις η σύρραξη στη Μέση Ανατολή απείλησε και τον Ελληνισμό της Κύπρου, η Ελλάδα στάθηκε, χωρίς δεύτερη σκέψη, στο πλευρό του. Το παράδειγμά μας ακολούθησαν και άλλοι εταίροι μας, απλώνοντας ένα ευρωπαϊκό πλέγμα αεροναυτικής προστασίας γύρω από την Μεγαλόνησο.

Επιβεβαιώθηκε, έτσι, το αυτονόητο: όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος από εξωτερικούς κινδύνους, τότε η κοινή μας απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι άμεση και ισχυρή» σημείωσε.

Οι ηγέτες θα συναντηθούν με τον Πρόεδρο Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

