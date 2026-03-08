Συναίνεση πλειοψηφίας για τον ορισμό του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν φαίνεται να έχει επιτευχθεί, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, με την επίσημη εκλογή να θεωρείται πλέον θέμα χρόνου.

Ο ανώτατος ηγέτης επιλέγεται από τη «συνέλευση των εμπειρογνωμόνων», ένα σώμα 88 ισλαμιστών λόγιων που επιλέγονται όλοι για την αφοσίωσή τους στο καθεστώς.

Ένα από τα μέλη, ο Αγιατολάχ Μοχάμεντμεχντί Μιρμπακερί, δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί συναίνεση από την πλειοψηφία.

Ωστόσο, ο ίδιος αποκάλυψε ότι «ορισμένα εμπόδια» πρέπει να επιλυθούν σχετικά με τη διαδικασία.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το όργανο που έχει αναλάβει τον διορισμό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν είχε μια μικρή διαφωνία σχετικά με το εάν η τελική τους απόφαση πρέπει να ακολουθήσει μια προσωπική συνάντηση ή να εκδοθεί χωρίς να τηρηθεί αυτή η τυπικότητα.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές την πρώτη ημέρα του πολέμου το περασμένο Σάββατο (28/2).

Ο ρόλος του τριμελούς συμβουλίου

Προσωρινά το έργο της διακυβέρνησης της χώρας μετά το θάνατο του Χαμενεΐ ανέλαβε ένα τριμελές συμβούλιο ηγεσίας.

Σε αυτό συμμετέχουν:

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, μεταρρυθμιστής πρόεδρος του Ιράν

Ο Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι, σκληροπυρηνικός επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας

Ο Αλιρεζά Αραφί, νομικός και επικεφαλής της Μπασίτζ, μιας εθελοντικής παραστρατιωτικής δύναμης.

Η αντίδραση του ισραηλινού στρατού

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, προειδοποίησε σήμερα ότι θα συνεχίσει να καταδιώκει κάθε διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Σε ανάρτηση στο Χ, στα φαρσί, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε επίσης ότι θα καταδιώξει όποιο πρόσωπο επιδιώξει να διορίσει διάδοχο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναφερόμενος στο σώμα που είναι αρμόδιο για την επιλογή του.

cnn.gr / ΑΠΕ-ΜΠΕ