Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη, με βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν τεράστιες φλόγες να υψώνονται στον ουρανό.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη φωτιά να μαίνεται σε περιοχή κοντά στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου Shahran, στα βορειοδυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο το βράδυ πλήγματα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη.
Η ίδια εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου είχε δεχθεί πλήγμα και τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που έγινε γνωστή ως «Πόλεμος των 12 Ημερών».