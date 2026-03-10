Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι κατά τις δύο πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράν, χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά αξίας 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με έκθεση που υποβλήθηκε σε Επιτροπές του Κογκρέσου, όπως ανέφερε πηγή με γνώση του θέματος.

Τα μέλη του Κογκρέσου, που αναμένονται να εγκρίνουν ενδεχομένως πρόσθετη χρηματοδότηση για τον πόλεμο, εκφράζουν ανησυχίες ότι η σύρραξη αυτή ενδέχεται να εξαντλήσει τα αμερικανικά αποθέματα, την ώρα που η αμυντική βιομηχανία ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης. Ο πρόεδρος Τραμπ συναντήθηκε την Παρασκευή με στελέχη επτά αμυντικών βιομηχανιών, προκειμένου το Πεντάγωνο να αναπληρώσει τα εφόδιά του.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει επίσημη εκτίμηση για το κόστος του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Μέλη του Κογκρέσου ζητούν περισσότερες πληροφορίες και καταθέσεις αξιωματούχων σχετικά με τις συνέπειες του πολέμου στην αμυντική ετοιμότητα των ΗΠΑ. Πολλοί βοηθοί γερουσιαστών και βουλευτών αναμένουν ότι ο Λευκός Οίκος θα υποβάλει σύντομα αίτημα για επιπλέον χρηματοδότηση, που αναμένεται να ανέρχεται σε 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, αρκετοί πιστεύουν ότι η εκτίμηση αυτή είναι χαμηλή.

protothema.gr