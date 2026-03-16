Το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης των δυνατοτήτων αντιβαλλιστικής άμυνας στην Τουρκία, με στόχο την αντιμετώπιση πιθανών απειλών από το Ιράν, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με πρόσωπα που επικαλείται το Bloomberg με γνώση των σχετικών συζητήσεων εντός της Συμμαχίας.

Ήδη η Συμμαχία έχει αναπτύξει σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας στην ανατολική Τουρκία, το οποίο προστατεύει ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση εκτοξεύσεων πυραύλων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξετάζεται τώρα η αποστολή ενός ακόμη συστήματος Patriot προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία αεροπορικής βάσης όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

Η πιθανή ενίσχυση έρχεται μετά από τρία περιστατικά αναχαίτισης πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, γεγονός που, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης της κυβέρνησης Ερντογάν, θεωρείται δοκιμασία για την ικανότητα του ΝΑΤΟ να ανταποκριθεί σε παρόμοιες απειλές.

Στην ανατολική Τουρκία βρίσκεται επίσης το αμερικανικό ραντάρ AN/TPY-2 στο Κιουρετσίκ, ένα από τα πλησιέστερα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης προς το Ιράν. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας από τους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν είχε πιθανό προορισμό την περιοχή όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο σύστημα.

Ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος έχει καταστήσει σαφές ότι η Συμμαχία θα συνεχίσει να προσαρμόζει τις δυνατότητές της απέναντι στις εξελισσόμενες απειλές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το Ιράν επιδιώκει να πλήξει τα αμερικανικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης από την έναρξη των συγκρούσεων, μεταξύ των οποίων η επίθεση που κατέστρεψε παρόμοιο ραντάρ AN/TPY-2 στην Ιορδανία, αισθητήρα κρίσιμης σημασίας για τον συντονισμό των αμερικανικών συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας στον Περσικό Κόλπο.

Ένας ακόμη πιθανός στόχος θεωρείται η αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στη νότια Τουρκία, όπου φιλοξενούνται δυνάμεις του ΝΑΤΟ και εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, η Συμμαχία ενδέχεται να αναπτύξει στο Ιντσιρλίκ μία συστοιχία πυραύλων PAC-3. Στην ίδια βάση λειτουργεί ήδη εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία ισπανικό σύστημα PAC-2. Τα συστήματα PAC-2 έχουν σχεδιαστεί κυρίως για την αντιμετώπιση αεροσκαφών και πυραύλων κρουζ και ενδέχεται να μην είναι εξίσου αποτελεσματικά στην αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων.

