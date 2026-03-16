Για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, μιλά ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Kennedy Center.

«Έχουμε χτυπήσει πάνω από 7.000 στόχους, εμπορικούς και στρατιωτικούς στο Ιράν. Δεν τους έχουν μείνει πολλοί πύραυλοι, οι επιθέσεις με drones από την Τεχεράνη έχουν μειωθεί κατά 95% και με βαλλιστικούς πυραύλους κατά 90%», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Έχουν κυριολεκτικά εξαφανιστεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η πολεμική αεροπορία και το ναυτικό του Ιράν έχουν καταστραφεί, (πάνω από 100 ιρανικά πολεμικά πλοία έχουν βυθιστεί ή καταστραφεί τις τελευταίες δυόμισι εβδομάδες, είπε χαρακτηριστικά), οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί και η αντιαεροπορική τους τεχνολογία έχει «αποδεκατιστεί». Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «κάνουν αυτό που έπρεπε να είχε γίνει πριν από πολύ καιρό, καθώς εδώ και 47 χρόνια σπέρνουν τον τρόμο», λέει, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν σήμερα τρία εργοστάσια στο Ιράν όπου κατασκευάζονταν drones και πύραυλοι.

Για το θέμα των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε πως το 90-95% της ενέργειας που χρησιμοποιούν χώρες, περνά από εκεί και, συνεπώς, «θα έπρεπε να τρέξουν να μας βοηθήσουν. Τα έχουμε καταφέρει με το Ιράν, αλλά θέλουμε βοήθεια εκεί», είπε για να προσθέσει ότι γνωρίζει «εδώ και πολύ καιρό» ότι οι σύμμαχοι της Αμερικής δεν θα ήταν εκεί αν οι ΗΠΑ χρειάζονταν βοήθεια.

«Πολλές χώρες μου έχουν πει ότι είναι καθ’ οδόν. Κάποιες είναι πολύ ενθουσιώδεις για αυτό, και κάποιες έχουν ήδη συμμετάσχει. Θα ήθελα να αναφέρω τα ονόματά τους, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω αν θα το ήθελαν ή όχι, γιατί ίσως δεν θέλουν να γίνουν στόχος. Κάποιες είναι χώρες που έχουμε βοηθήσει για πολλά, πολλά χρόνια… και το επίπεδο ενθουσιασμού έχει σημασία για μένα. Έχουμε κάποιες χώρες όπου έχουμε 45.000 στρατιώτες, εξαιρετικούς στρατιώτες, που τις προστατεύουν από τον κίνδυνο, και έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά. Και όταν θέλουμε να μάθουμε, “έχετε καθόλου ναρκαλιευτικά;”, [απαντούν] «Λοιπόν, θα προτιμούσαμε να μην εμπλακούμε, κύριε» συνέχισε.

«Σίγουρα θα προτιμούσαν να μην εμπλακούν… Έχω ασκήσει έντονη κριτική σε όλη αυτή την προστασία [άλλων] χωρών, γιατί ξέρω ότι εμείς θα τις προστατεύσουμε, αλλά αν ποτέ χρειαστούμε βοήθεια, δεν θα είναι εκεί για εμάς. Το ξέρω αυτό εδώ και πολύ καιρό», συνέχισε, εκφράζοντας την απογοήτευσή του.

Αναφέρθηκε επίσης στον βομβαρδισμό του νησιού Χαργκ από τις ΗΠΑ την Παρασκευή, λέγοντας ότι κατέστρεψαν τα πάντα εκτός από «τους σωλήνες» όπου φυλάσσεται το πετρέλαιο. Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη, προσθέτοντας ότι η καταστροφή του πετρελαίου θα χρειαζόταν μόνο «λίγα λεπτά».

Σε άλλο σημείο, ο Τραμπ μίλησε για τη Βενεζουέλα, λέγοντας πως «η νέα πρόεδρος (Ντέλσι Ροντρίγκες) τα πηγαίνει πολύ καλά».

Δείτε Live τις δηλώσεις Τραμπ από τον Λευκό Οίκο