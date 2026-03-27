Τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε τη Δευτέρα ο Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με το Axios, με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο να επιτίθεται στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, επειδή «πούλησε» στον Τραμπ την ιδέα ενός «εύκολου» πολέμου κατά του Ιράν.

Ο Βανς επέκρινε τον Νετανιάχου για το πόσο πιθανή παρουσίαζε την αλλαγή καθεστώτος, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Πριν από τον πόλεμο, ο Μπίμπι το είχε παρουσιάσει πραγματικά στον πρόεδρο ως κάτι εύκολο, ως κάτι όπου η αλλαγή καθεστώτος ήταν πολύ πιθανότερη απ’ όσο ήταν στην πραγματικότητα. Και ο αντιπρόεδρος είχε καθαρή εικόνα για ορισμένες από αυτές τις δηλώσεις», είπε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, χρησιμοποιώντας το προσωνύμιο του Νετανιάχου.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε στο μέσο ότι το Ισραήλ υπονομεύει τον Βανς, ο οποίος έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Βανς, που εδώ και καιρό αντιτίθεται δημόσια στους πολέμους χωρίς τέλος στο εξωτερικό, συμμετέχει στις συνομιλίες μαζί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι βρίσκεται πίσω από αναφορές σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί με τον Βανς, θεωρώντας τον πιο διαλλακτικό ως προς την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είναι ισραηλινή επιχείρηση εναντίον του JD», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios. Το μέσο αναφέρει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για μια τέτοια επιχείρηση.

Το δημοσίευμα παραθέτει άλλον αξιωματούχο που λέει ότι ο Βανς θα ήταν το πιθανότερο πρόσωπο για να πετύχει συμφωνία με το Ιράν.

«Αν οι Ιρανοί δεν μπορούν να κλείσουν συμφωνία με τον Βανς, τότε δεν θα κλείσουν συμφωνία. Είναι το καλύτερο που πρόκειται να βρουν», είπε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

