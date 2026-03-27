Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θετική πορεία στον πόλεμο με το Ιράν, τονίζοντας από τον Λευκό Οίκο πως οι εξελίξεις εξελίσσονται «πολύ καλά» για την αμερικανική πλευρά.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν ότι η επιχείρησή τους στο Ιράν θα ολοκληρωθεί σε «εβδομάδες, όχι μήνες» μετά τη συνάντησή του με τους υπουργούς Εξωτερικών της G7 στη Γαλλία.

Ο Ρούμπιο αναφέρει επίσης ότι το Ιράν μπορεί να αποφασίσει να δημιουργήσει ένα σύστημα διοδίων για το Στενό του Ορμούζ.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στην πιθανότητα ανάπτυξης χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους «χωρίς χερσαία στρατεύματα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δημοσιογράφος των Axios και Channel 12, Μπαράκ Ραβίντ, προσθέτει σε μια ανάρτηση στο X ότι ο Ρούμπιο έθεσε το χρονοδιάγραμμα για τον πόλεμο σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες και είπε ότι οι ΗΠΑ είναι δεσμευμένες να επιτύχουν τους στόχους τους στην επιχείρηση.

