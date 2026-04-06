Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, επιβεβαίωσε το σημερινό (6/4) πλήγμα στις πετροχημικές εγκαταστάσεις του South Pars στο νότιο Ιράν.

«Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν ισχυρό πλήγμα κατά του μεγαλύτερου πετροχημικού εργοστασίου του Ιράν. Αυτή η βασική εγκατάσταση αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν», τόνισε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Israeli Defense Minister Israel Katz:



The IDF forcefully struck Iran's largest petrochemical plant. This key facility accounts for about 50% of Iran's petrochemical output. This follows an attack on Iran's second-largest facility last week.



April 6, 2026

«Η ενέργεια αυτή έρχεται σε συνέχεια της επίθεσης κατά της δεύτερης μεγαλύτερης εγκατάστασης του Ιράν την περασμένη εβδομάδα. Ως αποτέλεσμα, και οι δύο εγκαταστάσεις, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν το 85% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν, έχουν πλέον τεθεί εκτός λειτουργίας. Αυτό αποτελεί οικονομικό πλήγμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για το ιρανικό καθεστώς», επεσήμανε.

«Ο Νετανιάχου και εγώ έχουμε δώσει εντολή στον IDF να συνεχίσει τις εντατικές επιθέσεις κατά των εθνικών υποδομών του ιρανικού καθεστώτος» είπε.

