Ο Τραμπ «έχει περίπου 20 ώρες» για να παραδοθεί στο Ιράν «ή οι σύμμαχοί του θα επιστρέψουν στη λίθινη εποχή», δήλωσε κορυφαίος σύμβουλος του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, αντικατοπτρίζοντας τη ρητορική του Αμερικανού προέδρου.

«Δεν θα υποχωρήσουμε!» έγραψε στο X ο Μαχντί Μοχαμαντί, που είναι επίσης αναλυτής εθνικής ασφάλειας.

ایران جنگ‌ را به وضوح و آشکارا برده و فقط پایان بندی را می پذیرد که دستاوردهای آن را تثبیت و رژیم امنیتی جدیدی در منطقه خلق کند. صورت درست مسئله این است: این ترامپ است که حدود ۲۰ ساعت فرصت دارد یا تسلیم ایران شود یا متحدانش به عصر پارینه سنگی بازخواهند گشت. ما کوتاه نمی آییم! April 6, 2026

«Το Ιράν έχει σαφώς και ανοιχτά κερδίσει τον πόλεμο και θα αποδεχτεί μόνο ένα τέλος που θα εδραιώνει τα κέρδη του και θα δημιουργεί ένα νέο καθεστώς ασφαλείας στην περιοχή», πρόσθεσε ο Μοχαμαντί.

