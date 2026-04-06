Συνέντευξη Τύπου για τον πόλεμο στο Ιράν και τις εξελίξεις ως σήμερα δίνει αυτή την ώρα στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Με τις συνομιλίες για ενδεχόμενη κατάπαυση πυρός να είναι στον αέρα και μετά τη δραματική διάσωση του πιλότου βαθιά από την επικράτεια του Ιράν, το ενδιαφέρον του Τύπου αναμένεται να είναι μεγαλό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ολόκληρη η χώρα μπορεί να εξαφανιστεί μέσα σε μία νύχτα, και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι την Τρίτη», αναφερόμενος στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει θέσει ως τελική προθεσμία την Τρίτη στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) για την επίτευξη συμφωνίας, προειδοποιώντας για εκτεταμένα πλήγματα σε περίπτωση αποτυχίας.

Ακολούθως ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις διάσωσης των δύο Αμερικανών στρατιωτικών από το F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τες «ιστορικές».

«Πρόκειται για μια διάσωση που είναι πραγματικά ιστορική», δήλωσε.

«Ανατινάξαμε τα παλιά αεροσκάφη», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στα μεταγωγικά που είχαν εγκλωβιστεί.

Όπως είπε, τα αεροσκάφη καταστράφηκαν επειδή περιείχαν εξοπλισμό επικοινωνιών και αντιπυραυλικά συστήματα που δεν ήθελαν να πέσουν στα χέρια των Ιρανών.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι, όπως είχε γίνει γνωστό το Σαββατοκύριακο, ο αμερικανικός στρατός αντιμετώπισε δυσκολίες στην απογείωση των αεροσκαφών μετά τη διάσωση του αξιωματικού και αναγκάστηκε να τα καταστρέψει, ώστε να μην πέσουν στα χέρια του Ιράν.

Συνεχίζοντας είπε ότι ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων του F15 που καταρρίφθηκε ακολούθησε την εκπαίδευσή του και απομακρύνθηκε όσο το δυνατόν περισσότερο από το σημείο της συντριβής.

Όπως ανέφερε, σε περίπτωση πτώσης αεροσκάφους σε εχθρικό έδαφος «όλοι κατευθύνονται στο σημείο της συντριβής, οπότε θέλεις να βρίσκεσαι όσο πιο μακριά γίνεται».

Ο Τραμπ σημείωσε ότι ο αξιωματικός «αιμορραγούσε έντονα», αλλά κατάφερε να κινηθεί σε ορεινό έδαφος και να επικοινωνήσει με τις αμερικανικές δυνάμεις, μεταδίδοντας τη θέση του.

Οι διασώστες κινητοποιήθηκαν με μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, η οποία περιλάμβανε και παραπλανητικές κινήσεις για να αποπροσανατολίσουν τις ιρανικές δυνάμεις σχετικά με το σημείο των ερευνών.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμα ότι οι αμερικανικές Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το πρόσωπο που «διέρρευσε» την πληροφορία ότι ένας δεύτερος πιλότος είχε εγκλωβιστεί στο Ιράν, αφότου ο πρώτος είχε διασωθεί.

Ανέφερε επίσης ότι θα απαιτήσει από τον δημοσιογράφο που δημοσίευσε πρώτος την είδηση ότι ο πιλότος του αμερικανικού μαχητικού F-15 είχε διασωθεί στο Ιράν να αποκαλύψει την πηγή του, και τον απείλησε με φυλάκιση σε περίπτωση άρνησης.

Κάλεσε ξανά τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν ενάντια στο καθεστώς. Όπως είπε οι συνέπειες θα είναι μεγάλες καθώς κάθε Ιρανός που θα διαδηλώνει «θα τον πυροβολούν και θα τον σκοτώνουν».

