Η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση για εκεχειρία που είχαν καταθέσει οι ΗΠΑ. Η απάντηση των Ιρανών δόθηκε μέσω του Πακιστάν.

Το Ιράν, στην αντίδρασή του, δηλώνει ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες, θέτοντας ως βάση για συζήτηση, τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, με κατάπαυση πυρός από όλες τις πλευρές.

Το Ιράν θέτει 10 όρους για να καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.

Στους 10 όρους περιλαμβάνεται ο οριστικός τερματισμός του πολέμου, πρωτόκολλο για ασφαλές πέρασμα από το Στενό του Ορμούζ, απόσυρση των κυρώσεων εναντίον του και ανοικοδόμηση όσων δομών έχουν καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς.

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στις προτάσεις για κατάπαυση του πυρός, τις οποίες χαρακτήρισε ανεπαρκείς αλλά ταυτόχρονα σημαντική πρόοδο προς την αποκλιμάκωση της έντασης. «Έκαναν μια πρόταση, και είναι μια σημαντική πρόταση. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Δεν είναι αρκετά καλό» τόνισε χαρακτηριστικά.

Δήλωσε επίσης ότι η προθεσμία της Τρίτης που έχει δώσει στο Ιράν είναι οριστική.

Παράλληλα, υπογράμμισε σε άλλο σημείο πως: «Δεν μπορείς να αφήσεις πυρηνικά όπλα στα χέρια τρελών».

Σημείωσε ότι υπό διαφορετικές συνθήκες, θα επέλεγε τη συνέχιση της σύγκρουσης με στόχο την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων του Ιράν. Όπως ανέφερε, «αν ήταν στο χέρι μου θα παίρναμε το πετρέλαιο, θα το κρατούσαμε και θα βγάζαμε πολλά χρήματα».

.@POTUS on Iran: "They've made a proposal, and it's a significant proposal… it's not good enough, but it's a very significant step." pic.twitter.com/gUH6zPYt2L — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2026

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η αμερικανική κοινή γνώμη επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου και επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ανταποκριθεί σε αυτή τη βούληση.

Αναφερόμενος στους Αμερικανούς πιλότους που διασώθηκαν από το Ιράν, δήλωσε ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ εκτίμησε για άλλη μία φορά ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει σε σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον η ιρανική κυβέρνηση προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί πλήρης αλλαγή καθεστώτος, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλητές που εκπροσωπούν πλέον την ιρανική πλευρά εμφανίζονται πιο διαλλακτικοί.

.@POTUS: "We could leave right now and it would take them 15 years to rebuild what they have… But I want to finish it up. Iran CANNOT have a nuclear weapon. They are lunatics — and you can't put nuclear weapons in the hands of a lunatic." pic.twitter.com/fH1jNaMzHU — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2026

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του προς τον Τύπο, ο Τραμπ ρωτήθηκε γιατί χρησιμοποίησε «τόσο χυδαία γλώσσα» στη χθεσινή του ανάρτηση στο Truth Social – αναφερόμενος στις βρισιές που χρησιμοποίησε στην τελευταία του απειλή προς το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. «Μόνο για να καταστήσω σαφή τη θέση μου» απάντησε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι η κυβέρνησή του «έστειλε όπλα» σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους Ιρανούς διαδηλωτές που συμμετείχαν στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις νωρίτερα φέτος.

«Ήταν να φτάσουν στον λαό, ώστε να μπορέσει να αντισταθεί σε αυτούς τους κακοποιούς», δήλωσε ο Τραμπ.

Trump:



We think the new regime in Iran is much smarter than the previous ones.



We had total regime change. pic.twitter.com/ADxfzsOorO — Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

«Ξέρετε τι συνέβη; Οι άνθρωποι στους οποίους τα έστειλαν τα κράτησαν επειδή είπαν: “Τι όμορφο όπλο, νομίζω ότι θα το κρατήσω”. Είμαι λοιπόν πολύ θυμωμένος με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και θα πληρώσουν βαρύ τίμημα γι’ αυτό».

«Θα μπορούσαμε να φύγουμε τώρα, αλλά θέλουμε να το τελειώσουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι έχει «πολλές εναλλακτικές λύσεις», καθώς ο πόλεμος παρατείνεται.

«Θα μπορούσαμε να φύγουμε αμέσως και θα τους χρειαζόταν 15 χρόνια για να ξαναχτίσουν ό,τι είχαν. Θα μπορούσαμε να φύγουμε αμέσως, αλλά θέλω να το τελειώσουμε», είπε. «Το Ιράν… δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Η Τεχεράνη θα συνεχίσει τον πόλεμο έως ότου «οι πολιτικές αρχές το κρίνουν σκόπιμο», λέει εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού

Στο μεταξύ εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν θα συνεχίσει τον πόλεμο για όσο διάστημα οι πολιτικοί ηγέτες του το κρίνουν απαραίτητο.

«Μπορούμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο για όσο διάστημα οι πολιτικές αρχές το κρίνουν σκόπιμο», δήλωσε ο Μοχάμαντ Ακραμίνια στο πρακτορείο ειδήσεων ISNA, προσθέτοντας ότι «ο εχθρός πρέπει οπωσδήποτε να το μετανιώσει, διότι, μετά από αυτόν τον πόλεμο, πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο ασφάλειας και να μην ξαναζήσουμε έναν άλλο πόλεμο».

