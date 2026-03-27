Με κατάγματα και εγκαύματα μεταφέρθηκε ένα μωρό μόλις 10 μηνών από την Ηλεία στο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Tο βρέφος από την Ηλεία μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Εκεί, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρσης, οι γιατροί διαπίστωσαν κατάγματα στα άκρα του και εγκαύματα στο κορμί του.

Κατά τις ίδιες πηγές, η εκτίμηση των γιατρών ήταν ότι τα τραύματα του παιδιού δεν προκλήθηκαν από κάποιο ατύχημα με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν την ΕΛΑΣ για το ενδεχόμενο το 10 μηνών παιδί να έχει πέσει θύμα κακοποίησης.

Μετά την ενημέρωση των γιατρών ξεκίνησε έρευνα από την ΕΛΑΣ με το βρέφος να παραμένει νοσηλευόμενο στο Καραμανδάνειο της Πάτρας.

