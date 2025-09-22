Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αποκαλύπτει στο νέο της βιβλίο με τίτλο «Softly, As I Leave You» ότι, όταν έμεινε έγκυος για πρώτη φορά, ο Έλβις Πρίσλεϊ της είχε προτείνει να προχωρήσει σε άμβλωση. Η εγκυμοσύνη αφορούσε την κόρη τους, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, που γεννήθηκε το 1968. Η προσωπική αυτή μαρτυρία αποτελεί μία από τις πολλές αποκαλύψεις που περιλαμβάνει το βιβλίο, στο οποίο η Πρισίλα καταγράφει άγνωστες πτυχές της σχέσης της με τον «βασιλιά του ροκ εν ρολ».

Η πρώην ηθοποιός περιέγραψε επίσης, τον δύσκολο αγώνα της να διαχειριστεί την κόρη της, η οποία πληγώθηκε ανεπανόρθωτα από τον θάνατο του πατέρα της τον Αύγουστο του 1977. «Η κόρη μου ήταν ένα αίνιγμα, περίπλοκη και προκλητική», γράφει η Πρισίλα. «Η Λίζα ήταν πνεύμα ελεύθερο, αποφασισμένο και ανήσυχο». Ως κόρη ενός σταρ, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ ζούσε πάντα στη σκιά του πατέρα της. «Ήταν μία ταυτότητα που την γοήτευε αλλά και την στοίχειωνε για όλη της τη ζωή», σημείωσε η Πρισίλα Πρίσλεϊ.

Priscilla Presley tells all on abortion, Elvis ‘forcing’ himself on her and why she never trusted Michael Jackson https://t.co/yz4kkYA8t3 pic.twitter.com/vmBnsbXc2Q September 22, 2025

Ο Έλβις και η Πρισίλα Πρίσλεϊ γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν μόλις 14 και εκείνος 24, υπηρετώντας στη Γερμανία στον στρατό των ΗΠΑ. Παντρεύτηκαν το 1967 και λίγες εβδομάδες αργότερα ανακάλυψαν ότι ήταν έγκυος. «Ο γάμος μας σήμαινε ότι μπορούσα τελικά να βγω στο φως της δημοσιότητας», λέει η Πρισίλα. «Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη. Αλλά όταν έμεινα έγκυος τη νύχτα του γάμου μας, εκείνα τα όνειρα κατέρρευσαν. Ούτε ο Έλβις ούτε εγώ ήμασταν έτοιμοι για ένα παιδί».

Η ίδια περιέγραψε ότι οι πρώτες εβδομάδες ήταν γεμάτες αβεβαιότητα και φόβο. «Στο χαμηλότερο σημείο μου, αναρωτιόμουν ακόμα και πώς θα ένιωθα αν είχα ένα ατύχημα και έχανα το μωρό. Ένιωθα τόσο ένοχη που είχα αυτές τις σκέψεις». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ο Έλβις μου είπε μια μέρα αν ήθελα να κάνω άμβλωση. Μου είπε ότι θα με στηρίξει ό,τι κι αν αποφάσιζα. Τα λόγια του ήταν μια αφύπνιση. Το μέγεθος του πράγματος με χτύπησε κατά πρόσωπο και άρχισα να κλαίω. Του είπα “όχι! Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι το μωρό μας!”».

Η Λίζα Μαρί γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1968 και το ζευγάρι «ερωτεύτηκε απελπισμένα μαζί της» αμέσως. Η Πρισίλα χώρισε τον Έλβις όταν η Λίζα Μαρί ήταν τεσσάρων ετών, μετά από σχέση με τον δάσκαλο που της μάθαινε καράτε, Μάικ Στόουν, αλλά επιμένει ότι αυτό δεν ήταν ο λόγος πίσω από την απόφασή της. Ο τραγουδιστής, που συνήθιζε να την απατά, ήταν τόσο εξοργισμένος που ζήτησε από τον στενότερο φίλο του, Τζο Εσπόζιτο, να βρει έναν εκτελεστή για τον Στόουν. Ωστόσο, ο ίδιος κατάφερε να τον ηρεμήσει.

«Όσο δύσκολο κι αν ήταν, δεν μετάνιωσα ποτέ που άφησα τον Έλβις. Αλλά ποτέ δεν σταμάτησα να θρηνώ», λέει η Πρισίλα Πρίσλεϊ. «Η ανατροφή της κόρης μου ήταν πρόκληση για και τις δύο. Ήταν πεισματάρα από την αρχή. Όπως ο πατέρας της, έτσι γεννήθηκε. Η Λίζα είχε δικό της μυαλό και το να είναι κόρη του Έλβις απλώς το ενίσχυε». Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στο σχολείο και η χαρακτηριστική της φράση ήταν: «Είμαι η Λίζα Πρίσλεϊ. Ο πατέρας μου είναι ο Έλβις Πρίσλεϊ! Άρα πρόσεχε!». Στην εφηβεία της, η προσοχή της στράφηκε στους άντρες, ενώ στα 14 της, όπως λέει η Πρισίλα, «ο κόσμος όπως τον ήξερα κατέρρευσε».

Στα 25 της, όταν έλαβε την κληρονομιά της από την περιουσία του πατέρα της, η Λίζα Μαρί ήταν ήδη παντρεμένη με τον μουσικό Ντάνι Κίου και μητέρα των Ράιλι και Μπέντζαμιν. Ο γάμος κατέρρευσε και η Πρίσιλα ήταν «σοκαρισμένη» όταν η κόρη της παντρεύτηκε τον Μάικλ Τζάκσον το 1994, παρότι εκείνος είχε κατηγορηθεί για παιδική σεξουαλική κακοποίηση.

«Δεν πίστευα ότι την αγαπούσε», λέει η Πρισίλα, αποκαλύπτοντας ότι είχε δει τον Μάικλ Τζάκσον μόνο μία φορά. «Παντρεύτηκε σε μια περίοδο που απελπισμένα χρειαζόταν καλή δημοσιότητα που τον παρουσίαζε ως επιθυμητό ετεροφυλόφιλο άνδρα». Η Λίζα Μαρί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Ιανουάριο του 1996, ενώ ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε το 2009.

Το 2005, η Λίζα Μαρί ήταν «χωρίς χρήματα» και πούλησε το 85% της κληρονομιάς της, αν και το εμβληματικό σπίτι του Έλβις στο Μέμφις, το Graceland, παρέμεινε στην οικογένεια. Η χαρά της από τον τρίτο γάμο της με τον κιθαρίστα Μάικλ Λόκγουντ και την έλευση των δίδυμων κοριτσιών της, Φίνλεϊ και Χάρπερ, τον Οκτώβριο του 2008, επισκιάστηκε από τη χρήση οπιοειδών που της δόθηκαν μετά τον τοκετό. «Η Λίζα είχε κληρονομήσει την ευαλωτότητα του Έλβις στην εξάρτηση από οπιοειδή και ήταν εθισμένη όταν έφυγε από το νοσοκομείο», λέει η Πρίσιλα.

Μέχρι το 2014, «το πρόβλημα είχε ξεπεράσει κατά πολύ τα παυσίπονα», με τη Λίζα Μαρί να συνδυάζει οπιοειδή, κοκαΐνη και μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, οδηγώντας την για πρώτη φορά σε αποτοξίνωση. Αυτό οδήγησε στο τέλος του γάμου της με τον Λόκγουντ. Η Πρισίλα λέει ότι έμεινε «άναυδη» όταν η αλήθεια για τον εθισμό της Λίζας αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των δικαστικών εγγράφων για το διαζύγιο του 2016. Παράλληλα, η Πρισίλα ανέλαβε προσωρινά την κηδεμονία των δίδυμων, επέστρεψαν στη μητέρα τους μετά από ένα χρόνο.

Η Πρισίλα Πρίσλεί με τη Λίζα Μαρί και τις κόρες της.

Η κατάσταση χειροτέρευε σταθερά από την ημέρα που η Λίζα Μαρί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. «Ήταν σαν η κόρη μου να εξαφανίζεται μέσα σε μια γυναίκα που ποτέ δεν είχα γνωρίσει. Δεν ήταν πια η Λίζα Μαρί μου. Η χρήση ναρκωτικών έφτασε μέχρι τα 80 χάπια την ημέρα. Απελπισμένη να κρατήσει τα κορίτσια της, ζούσε σε έναν ανεμοστρόβιλο συναισθημάτων λόγω ναρκωτικών χωρίς καμία ανακούφιση».

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ υποστηρίζει ότι η αυτοκτονία του εγγονού της, Μπέντζαμιν, στα 27 του, τον Ιούλιο του 2020, ήταν «η αρχή του τέλους για την κόρη της». «Όλοι γνωρίζαμε ότι με τη Λίζα ζούσαμε με δανεικό χρόνο». Στις 10 Ιανουαρίου 2023, στην τελετή των Χρυσών Σφαιρών για την ταινία «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν, η Λίζα Μαρί δυσκολευόταν να περπατήσει και χρειάστηκε βοήθεια από φίλο της οικογένειας, τον Τζέρι Σίλινγκ.

Δύο ημέρες μετά, βρέθηκε αναίσθητη από τον πρώην σύζυγό της, Ντάνι Κίου, ο οποίος είχε επιστρέψει στο σπίτι. «Ήξερα από τη στιγμή που μπήκα στο δωμάτιο του νοσοκομείου της ότι είχε φύγει», λέει η Πρισίλα. Η Λίζα Μαρί είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή μετά από απόφραξη του λεπτού εντέρου, σοβαρή επιπλοκή βαριατρικής επέμβασης. Το βιβλίο της Πρισίλα Πρίσλεϊ ολοκληρώνεται με τη συγκινητική φράση της: «Μικρό μου άγριο παιδί, σε αγαπώ για πάντα».

protothema.gr