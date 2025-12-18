Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανάρτηση του Έλον Μασκ, η οποία αφορούσε τη Σίντνεϊ Σουίνι, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν αγανάκτηση και κριτική για το περιεχόμενό της.

Ο πολυεκατομμυριούχος, με αφορμή την εμφάνιση της 28χρονης ηθοποιού η οποία επέλεξε λευκό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ στην πρεμιέρα του ψυχολογικού θρίλερ The Housemaid στο Λος Άντζελες, δημοσίευσε ένα meme. Σε αυτό φαινόταν μια γυναίκα με μεγάλο στήθος και λεζάντα «πως φαίνεται», ενώ στη δεύτερη εικόνα εμφανιζόταν ένα γραφικό με σπονδυλική στήλη με λεζάντα «πως αισθάνεται». Ο Μασκ συνόδευσε τις εικόνες με τη τη φράση: «Δεν πρέπει να είναι εύκολο».

Η ανάρτηση του Έλον Μασκ

Αρκετοί χρήστες του X, όπως αναφέρει η DailyMail, αντέδρασαν έντονα με την ανάρτηση του Έλον Μασκ, επειδή είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτήν. «Είναι 30 χρόνια νεότερή σου. Παράξενο», έγραψε ένας χρήστης υπογραμμίζοντας τη διαφορά 26 χρόνων.

Από την άλλη, ο συν-παρουσιαστής του podcast TrueAnon, Μπρέις Μπέλντε, σχολίασε σαρκαστικά: «Σπουδαίο σχόλιο».

Ένας άλλος χρήστης έγραψε: «Τι κάνει ο αδερφός εδώ».

Κάποιοι άλλοι θυμήθηκαν παλαιότερες αναρτήσεις του Μασκ οι οποίες κρίθηκαν απαράδεκτες και αφορούσαν νεαρές γυναίκες.

Ένας χρήστης ανέσυρε μια αμφιλεγόμενη ανάρτηση που έκανε ο Μασκ τον Σεπτέμβριο του 2024 για την Τέιλορ Σουίφτ. «Εντάξει Τέιλορ. κέρδισες… θα σου κάνω ένα παιδί και θα προστατεύω τις γάτες σου με τη ζωή μου», είχε γράψει ο πολυεκατομμυριούχος σε απάντηση στην υποστήριξη της Σουίφτ προς την Καμάλα Χάρις για την προεδρία κατά τις εκλογές του 2024.

«Μεταξύ αυτής της απάντησης στην Τέιλορ Σουίφτ και της απάντησης στη Σίντνεϊ Σουίνι, δεν ξέρω ποιο tweet του Έλον Μασκ είναι πιο αξιολύπητο», έγραψε ο χρήστης και πρόσθεσε: «Το 2018, το να μαθαίνεις για αυτόν τον τύπο ήταν σαν να μαθαίνεις για τον πραγματικό Iron Man».

Πηγή: iefimerida.gr