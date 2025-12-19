Ο βραβευμένος με όσκαρ ηθοποιός, Γκάρι Σινίζ, έχει γίνει γνωστός για την φιλανθρωπική του δράση, η οποία αφορά κατά κύριο λόγο σε παιδιά πεσόντων στρατιωτικών.

Ο ηθοποιός έχει ιδρύσει το δικό του ίδρυμα «Gary Sinise Foundation», από το 2011, στην προσπάθειά του να βοηθήσει και να συμπαρασταθεί με όποιο τρόπο μπορεί στις οικογένειες των ηρώων του πολέμου.

Μία από τις μεγαλύτερες δράσεις του είναι η δημιουργία του Snowball Express Programm, κατά το οποίο ταξιδεύει μαζί με τα παιδιά των πεσόντων στην Disneyland, εντελώς δωρεάν. Ο 70χρονος πληρώνει τα αεροπορικά εισιτήρια, την πρόσβασή τους στο θεματικό πάρκο, τη διαμονή τους, αλλά και τα γεύματά τους, διασφαλίζοντας πως η μόνη τους ανησυχία θα είναι να περάσουν καλά.

Actor Gary Sinise took over 1,000 children of fallen soldiers to Disneyland, free of charge pic.twitter.com/BPqEZ6pkMF — Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) August 10, 2025

Σύμφωνα με το Disney Park, η ιδέα αυτή γεννήθηκε από μία ιστορία που φτάνει πίσω στο 2003, όταν ο Αμερικανός στρατιώτης Τζέσι Γκίβενς έγραψε ένα γράμμα στη σύζυγό του πριν από την αποστολή του στο Ιράκ, στο οποίο εξέφραζε την επιθυμία η οικογένειά του να επισκεφθεί τα πάρκα της Disney, αν εκείνος δεν επέστρεφε. Η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα το 2006, όταν η οικογένειά του, συνοδευόμενη από άλλες οικογένειες πεσόντων στρατιωτών, επισκέφθηκαν την Disneyland.

Ο Γκάρι Σιζίν, ένα χρόνο αργότερα, το 2007, ενεπλάκη στη δράση, τραγουδώντας με το συγκρότημά του Lt. Dan Band στις οικογένειες αυτές. Δέκα χρόνια μετά, το 2017, αποφάσισε να αναλάβει επίσημα το πρόγραμμα και το πρώτο ταξίδι στη Disneyland έλαβε χώρα το 2018, με την παράδοση αυτή να συνεχίζεται κάθε χρόνο.

Every year, actor Gary Sinise takes more than 1,700 family members of fallen soldiers to Disney World for free pic.twitter.com/WVLJG3LZoK September 16, 2025

Όπως γράφει ο Γκάρι Σινίζ στην επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματός του: «Η απώλεια ενός γονέα δεν γίνεται ποτέ πιο εύκολη. Στηρίζουμε τα παιδιά και τους επιζώντες συζύγους πεσόντων στρατιωτικών και ηρώων πρώτης ανταπόκρισης, τις οικογένειες του προγράμματος “Snowball Express”, μέσα από δράσεις και υποστήριξη όλο τον χρόνο που τους υπενθυμίζουν ότι δεν είναι ποτέ μόνοι και ότι ο ήρωάς τους δεν ξεχνιέται ποτέ».

Σε δηλώσεις που είχε παραχωρήσει στο People είχε πει για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τους ανθρώπους που συμμετείχαν: «Έχω γνωρίσει πολλές από αυτές τις οικογένειες. Τις αγαπώ και θέλω απλώς να κάνω κάτι για να τις βοηθήσω να το ξεπεράσουν».



«Όταν έρχονται στη διοργάνωσή μας, περιβάλλονται από παιδιά και μέλη οικογενειών που καταλαβαίνουν απολύτως τι περνούν. Όλοι τους βιώνουν το ίδιο πράγμα. Κι εμείς απλώς προσπαθούμε να τους δώσουμε πολλή αγάπη και χαρά και να τους προσφέρουμε ένα θεραπευτικό περιβάλλον», ανέφερε ακόμη.

