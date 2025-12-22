Για τις εξελίξεις και τις εκπλήξεις που επιφυλάσσει ο νέος κύκλος της σειράς Maestro μίλησε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, αποκαλύπτοντας ότι τα νέα επεισόδια αναμένεται να προβληθούν τον Οκτώβριο του 2026.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», ανέφερε ότι η νέα σεζόν θα αποτελείται από έξι επεισόδια. Όπως δήλωσε, μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα των τεσσάρων.

Συγκεκριμένα, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ανέφερε: «Εμείς γυρνάμε τον επόμενο κύκλο, έχουμε ακόμα καιρό. Γυρνάμε τώρα τα πρώτα τέσσερα επεισόδια, έχουμε ακόμη άλλα δύο. Θα είναι έξι επεισόδια ο καινούργιος κύκλος. Κάνουμε μια παύση τώρα και θα γυρίσουμε ξανά την άνοιξη. Θα δείτε εκπλήξεις, αλλά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Είμαστε στη φάση του γυρίσματος ακόμη. Θα αρχίσει να προβάλλεται από τη νέα σεζόν, από Οκτώβρη. Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος γιατί έχω αφιερώσει το 99% της ζωής μου τα τελευταία χρόνια στο Maestro. Μετά το Maestro θα δούμε και νέα ταινία».

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το reunion του «Παρά Πέντε» και το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει μία τέτοια συνάντηση και ο ίδιος για κάποια από τις δικές του σειρές: «Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει reunion σε δική μου σειρά. Είμαι τόσο μέσα στις υποχρεώσεις του Maestro, δεν το έχω σκεφτεί. Αλλά ανυπομονώ να δω το reunion του Παρά Πέντε», είπε.

iefimerida.gr