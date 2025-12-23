Σε αμήχανη στιγμή βρέθηκε η Ρία Ελληνίδου κατά τη διάρκεια εμφάνισής της σε νυχτερινό κέντρο, όταν μερίδα θαμώνων άρχισε να φωνάζει σεξιστικό σύνθημα, με την τραγουδίστρια να αντιδρά αρχικά με χαμόγελο, πριν απαντήσει με χιούμορ, λέγοντας πως «αν πάρει την παντόφλα, ξέρουν τι θα κάνει».

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην Κύπρο την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και εμφανίστηκε στο live της με ένα κασκόλ της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, με αποτέλεσμα φίλαθλοι του κυπριακού συλλόγου που βρίσκονταν στο μαγαζί να άρχισουν να της φωνάζουν: «Ρία μου…. α για πάντα ΑΠΟΕΛΑΡΑ».

Η Ρία Ελληνίδου φάνηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media να νιώθει αμήχανα με το σύνθημα, αλλά αρχικά αρκέστηκε στο να χαμογελάσει, συνεχίζοντας να ερμηνεύει τα τραγούδια της. Στη συνέχεια, ωστόσο, η ερμηνεύτρια σήκωσε τα χέρια της και δήλωσε με χιούμορ: «Άμα πάρω την παντόφλα, ξέρετε τι θα κάνω;».

Δείτε τα βίντεο

protothema.gr