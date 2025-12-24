Η Taylor Swift προχώρησε σε δωρεά ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων προς δύο φιλανθρωπικούς οργανισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή της στη στήριξη κοινωνικών και ανθρωπιστικών σκοπών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ποσό διανεμήθηκε ισόποσα στους οργανισμούς Feeding America και American Heart Association, με τη δωρεά να γίνεται προς τιμήν του πατέρα της, Scott Swift.

«Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για τη δωρεά 1 εκατομμυρίου δολαρίων της Taylor Swift στο Feeding America», έγραψε η Jewel H. Babineaux-Fonteno0, η CEO του Feeding America, του μεγαλύτερου μη κερδοσκοπικού οργανισμού στις ΗΠΑ που ασχολείται με την καταπολέμηση της πείνας.

«Αυτή τη γιορτινή περίοδο, η συνεχής υποστήριξή της αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για το τι μπορούμε να πετύχουμε όταν ενωνόμαστε για να τερματίσουμε την πείνα. Όταν ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όσους αντιμετωπίζουν πείνα, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι οικογένειες θα έχουν γεμάτο τραπέζι αυτή τη γιορτινή περίοδο και στο μέλλον», πρόσθεσε.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η AHA (American Heart Association) δήλωσε ότι η τραγουδίστρια δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια προς τιμήν του πατέρα της, Scott Swift.

Η τραγουδίστεια είχε μιλήσει προηγουμένως για την εμπειρία του πατέρα της με καρδιαγγειακά προβλήματα, κατά την πρώτη της εμφάνιση στο podcast του αρραβωνιαστικού της, Travis Kelce, New Heights, τον Αύγουστο, αποκαλύπτοντας ότι ο πατέρας της υποβλήθηκε σε επέμβαση στην καρδιά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σε δήλωσή της, η CEO της AHA, Nancy Brown, τόνισε ότι η δωρεά της Swift «θα δημιουργήσει μόνιμη αλλαγή που ξεπερνά την οικονομική της αξία».

«Η εμπειρία της οικογένειάς της με καρδιαγγειακά προβλήματα είναι πολύ κοινή, καθώς σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί ενήλικες πλήττονται», είπε η Brown. «Η δέσμευσή της να υποστηρίξει τον πατέρα της θα ευαισθητοποιήσει πολλούς ακόμα για την ανάγκη να φροντίζουν την καρδιά τους, να ενισχύσουν τα προληπτικά μέτρα και να βελτιώσουν τους παράγοντες κινδύνου που μπορούν να ελέγξουν — βοηθώντας τελικά περισσότερους ανθρώπους να ζήσουν μεγαλύτερη και πιο υγιή ζωή».

Οι δωρεές της Taylor Swift πριν από τις γιορτές αποτελούν μόνο το τελευταίο παράδειγμα της μακροχρόνιας γενναιοδωρίας της, η οποία περιλαμβάνει εκατομμύρια δολάρια σε προσπάθειες ανακούφισης από καταστροφές, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλα.

Κατά τη διάρκεια της sold-out Eras Tour το 2023, έκανε επίσης δωρεές σε τράπεζες τροφίμων παράλληλα με τις συναυλίες της σε όλη τη χώρα.

Πρόσφατα, στη ντοκιμαντέρ σειρά End of an Era, αποκάλυψε ότι αποφάσισε να αυξήσει τα μπόνους για το εργατικό δυναμικό της Eras Tour όταν η περιοδεία κατέρριψε διεθνή ρεκόρ και απέφερε πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις εισιτηρίων.

«Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν τόσο σκληρά και είναι οι καλύτεροι σε ό,τι κάνουν», είπε για τους συνεργάτες της.

marieclaire.gr