Για την απόφαση να μπει τέλος στη διαδρομή των Onirama μίλησε ο Θοδωρής Μαραντίνης, επισημαίνοντας ότι κάθε μέλος του συγκροτήματος είχε τους δικούς του λόγους για αυτή την παύση. Όπως τόνισε, είναι ώριμο τα πράγματα να σταματούν τη στιγμή που πρέπει, πριν φθαρούν.

Ο τραγουδιστής είχε ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες ότι το συγκρότημα ολοκληρώνει τον κύκλο του και, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν τον ίδιο και τους συνεργάτες του σε αυτή την απόφαση.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανέφερε: «Όλα τα ωραία πράγματα νομίζω είναι ώριμο να τα αφήνεις κάποια στιγμή εκεί που πρέπει χωρίς να φθαρούν ή να σου δημιουργήσουν μία στενοχώρια. Με τους Onirama έχουμε γίνει οικογένεια μετά από 25 χρόνια. Δε θεωρώ ότι αυτό το πράγμα σταματάει αλλά έχουμε πει ότι είναι καλό για όλους μας, και για διαφορετικούς λόγους για τον καθένα, αυτό να κάνει μια παύση».

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο τραγουδιστής δήλωσε πως θα ήθελε να ασχοληθεί με την τηλεόραση: «Μου αρέσει η τηλεόραση. Σε μία εκπομπή που θα έχει λίγο σχέση με την εκπομπή, θα μπορούσα να λειτουργήσω πολύ καλά. Μου έχουν προτείνει αρκετές φορές να είμαι σε πάνελ», ενώ απάντησε και για το ενδεχόμενο να βρεθεί στην Eurovision: «Θα τολμούσα την Eurovision. Για έναν καλλιτέχνη είναι πολύ ωραία εμπειρία», σημείωσε.



Για τις αναρτήσεις που έσβησε από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, είπε: «Σημειολογικά το μήνυμα που ήθελα να περάσω είναι ότι ξεκινάω από την αρχή».

Όταν ρωτήθηκε πώς είναι σαν πατέρας της, επισήμανε: «Δεν ξέρω αν μπορώ να με κρίνω ως πατέρα».

Στο τέλος, ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε για τα απωθημένα που μπορεί να έχει και ανέφερε: «Απωθημένα νομίζω έχουμε όλοι. Μου λείπει ένα σπίτι στο βουνό».

protothema.gr