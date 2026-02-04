Αρκετοί Έλληνες καλλιτέχνες έχουν επιλέξει τα τελευταία χρόνια να μιλήσουν δημόσια για τη μάχη που έδωσαν με τον καρκίνο, μετατρέποντας την προσωπική τους εμπειρία σε μήνυμα δύναμης και ελπίδας προς όσους αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δοκιμασίες.

Ηθοποιοί και τραγουδιστές, όπως η Χάρις Αλεξίου, η Ελένη Φουρέιρα και ο Σπύρος Παπαδόπουλος έχουν περιγράψει τα συναισθήματα που ένιωσαν, όταν διαγνώστηκαν με τη νόσο, τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την τόσο σοβαρή περιπέτεια της υγείας τους και την πηγή από την οποία άντλησαν δύναμη για να βγουν νικητές. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου παρουσιάζονται οι καλλιτέχνες που μοιράστηκαν όσα έζησαν, ερχόμενοι αντιμέτωποι με τη νόσο.

Ακολουθούν μερικοί Έλληνες τραγουδιστές και ηθοποιοί που μίλησαν για τη μάχη τους με την αρρώστια:

Χάρις Αλεξίου

Αντιμέτωπη με τον καρκίνο του μαστού είχε έρθει η Χάρις Αλεξίου. Η τραγουδίστρια έχει δηλώσει ότι, όταν έγινε η διάγνωση, ήταν τόσο έντονη η επιθυμία της να ζήσει που αγωνίστηκε σκληρά. Το τόσο σόβαρο πρόβλημα υγείας δεν στάθηκε ικανό να την κρατήσει μακριά από τη σκηνή, αφού μετά από μία εβδομάδα αναβολής των εμφανίσεών της και έχοντας χειρουργηθεί επέστρεψε επαγγελματικά.

«Στη ζωή αγωνίζεσαι μέχρι το τέλος. Και πρέπει να αγωνίζεσαι μέχρι το τέλος γιατί αλλιώς έχεις πνιγεί, έχεις χαθεί, έχεις πεθάνει. Και εγώ δεν ήθελα να πεθάνω. Ακόμα και όταν διαγνώστηκε ο καρκίνος μου, είπα “τι είναι αυτό τώρα; Εγώ δεν έπαθα τίποτα ποτέ, δεν αρρώστησα. Έκανα μία εβδομάδα αναβολη της πρεμιέρας μου και πήγα και τραγούδησα χειρουεγημένη. Το ξόρκισα αμέσως. Είναι σαν να το θεράπευσα εκείνη τη στιγμή», είχε εξομολογηθεί η Χάρις Αλεξίου στην εκπομπή «Μεγάλη εικόνα».

Ελένη Φουρέιρα

Πριν από δεκατέσσερα χρόνια η Ελένη Φουρέιρα είχε αποκαλύψει ότι είχε εμφανίσει καρκίνωμα στις φωνητικές της χορδές. Αν και ξεπέρασε τα όριά της, δεν πτοήθηκε. «“Έχω ξεπεράσει τα όρια. Υπήρξαν φορές που κουράστηκα πολύ και το σώμα μου αντέδρασε. Παράδειγμα ένα καρκίνωμα που έβγαλα πρόσφατα στις φωνητικές μου χορδές», είχε δηλώσει το 2012 σε συνέντευξή της στο περιοδικό «ΕΓΩ!».

Σπύρος Παπαδόπουλος

Συμπτωματικά έγινε η διάγνωση του Σπύρου Παπαδόπουλου με τον καρκίνο. Έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα της υγείας του, ο ηθοποιός έχει αρκετές φορές επανέλθει στο θέμα, δίνοντας το δικό του μήνυμα. Μία εξ αυτών το 2024, με αφορμή την ημερίδα του φορέα «Θαλπός – Ψυχική υγεία»

«Εμένα ο καρκίνος διαγνώστηκε τελείως συμπτωματικά. Είχα πάει για έναν έλεγχο του θυρεοειδή και επειδή ο γιατρός ήταν φίλος, έκανε υπέρηχο και λίγο παραπέρα και ξαφνικά, έκανε μια τεράστια παύση», είχε πει σε αυτή. «Μου είπε “κάτι περίεργο βλέπω εδώ, να πας να το κοιτάξεις, μάλλον θα είναι λίπωμα”. Εγώ κατάλαβα ότι δεν είναι λίπωμα. Ο ακτινοδιαγνώστης ήταν από αυτούς που μιλούν φόρα-παρτίδα. Μου είπε ότι το νεφρό είναι σαν το πορτοκάλι και είπε “αν έχει διηθήσει στην κάψα, σε δύο μήνες θα έχεις φύγει, αλλιώς βγάζουμε το νεφρό και τελειώνουμε”», είχε προσθέσει.

Κλείνοντας, είχε αναφέρει πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στη θεραπεία η καλή ψυχολογία: «Είμαι από τους τυχερούς δεν χρειάστηκε να επανενταχτώ ή να πάρω λιγότερη εργασία. Τελικά παίζει ρόλο η ψυχολογία. Δεν άφησα το μυαλό μου να πάει σε σκέψεις, όπως “αν θα ξανάρθει”. Έτσι πορεύομαι μέχρι τώρα, έχουν περάσει 11 χρόνια και πάω όλο και καλύτερα. Είναι κι αυτό μια ασθένεια».

Αντίνοος Αλμπάνης

Ο Αντίνοος Αλμπάνης έχει αναφερθεί πολλές φορές στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με λέμφωμα. Θυμούμενος τη στιγμή που του έγινε η διάγνωση, ο Αντίνοος Αλμπάνης εκμυστηρεύτηκε ότι δεν γνώριζε πώς θα εξελισσόταν η κατάσταση της υγείας του, αν και στην περίπτωσή του όλα λειτούργησαν υπέρ του.

Πιο αναλυτικά, είχε πει στην εκπομπή «Breakfast@Star»: «Είναι η στιγμή που λες ”και τώρα τι”. Δεν ξέρεις αν θα πάει καλά ή δεν θα πάει, αν θα υπάρχει ζωή από εδώ και πέρα. Μου είχαν πει ότι είναι από τις περιπτώσεις που ο καρκίνος είναι θεραπεύσιμος. Στο στάδιο που ήμουν, ήταν διαχειρίσιμο, όλα ήταν υπέρ μου. Θα πρέπει να κλείσω πενταετία όμως, για να πω ότι κάπως ηρεμώ. Κάθε πρωί ξυπνάω και νιώθω καλά, Ένα πράγμα έχει πια σημασία για εμένα, το σήμερα. Δεν κάνω όνειρα μακροπρόθεσμα, κοιτάζω πολύ κοντινά».

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου, ο Αντίνοος Αλμπάνης δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία του από την περίοδο που είχε υποβληθεί σε χημειοθεραπείες και δήλωσε: «Το σώμα δεν ανήκε πια σε μένα πονούσε μόνο του».

Δώρα Χρυσικού

Καλά στην υγεία της είναι, πλέον η Δώρα Χρυσικού, όπως έχει πει η ίδια. Αν και έχει αφήσει πίσω της την περιπέτεια που πέρασε, ο τρόπος με τον οποίο ο γιατρός της είχε ανακοινώσει ότι έπασχε την τραυμάτισε, προκαλώντας της μετατραυματικό στρες.

Συγκεκριμένα, στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», η ηθοποιός είχε σημειώσει: «Είμαι καλά και υγιής εδώ και τέσσερα χρόνια. Κάνω εξετάσεις. Έλεγα πως είμαστε μια μικρο-κοινότητα, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε τόσο μικρή. Με δυσκόλεψε και με τραυμάτισε πολύ η επαφή μου με τον γιατρό, αυτή ήταν μια πάρα πολύ τραυματική εμπειρία. Αν πρέπει να ξεχωρίσω ποιο ήταν το πιο τραυματικό απ’ όλα, η ανακοίνωση της διάγνωσης – η οποία έγινε με παράδοξο τρόπο – μέχρι αυτό. Έχω μετατραυματικό στρες μετά από αυτό»

Επικρίνοντας τη στάση του γιατρού, η Δώρα Χρυσικού είχε προσθέσει: «Αντιμετώπισα έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν η σκαιότατη συμπεριφορά του και πρέπει να πω ότι ενώ δεν τον έχω κατονομάσει ποτέ, γιατί δεν έχω αυτό το δικαίωμα για να μην έχουμε και άλλες μηνύσεις από αυτές που ήδη έχω, όταν αναφέρω το περιστατικό, γιατί είναι γιατρός του δημόσιου νοσοκομείου – δεν λέει κάτι αυτό – είναι πολύ καλός γιατρός και είναι μονόδρομος για κάποιες γυναίκες που δεν μπορούν να πληρώσουν».

Βάσια Τριφύλλη

Μιλώντας για τη διάγνωσή της με τον καρκίνο η Βάσια Τριφύλλη είχε σταθεί στη στήριξη που δέχτηκε από τον κόσμο. Όπως είχε πει η ηθοποιός, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που της έστελναν εικόνες και μηνύματα, ενώ όσοι βρίσκονταν γύρω της ένιωθαν πιο καταρρακωμένοι από ότι εκείνη.

«Όταν έπαθα καρκίνο, όλη η Ελλάδα μου έστελνε εικόνες. Θα ήταν αφύσικο να μην φοβηθώ! Όμως, τον είδα σαν μαλ…. Δηλαδή “άντε τώρα κάνε πιο εκεί” σε αυτό το στιλ. Και τελικά ήταν έτσι, γιατί έφυγε ο κακομοίρης. Τρομοκρατήθηκε… Όλος ο κόσμος δίπλα μου ήταν καταρρακωμένος και εγώ δεν είχα πεθάνει ακόμα», είχε δηλώσει στην εκπομπή «Δύο στις Δέκα».

Σε άλλη συνέντευξή της, είχε δηλώσει ότι καταπολέμησε τον καρκίνο χάρη στον έρωτα. «Ερωτεύτηκα ακαριαία. Είναι συνταγή αυτό. Η διάθεσή μου να ζήσω ήταν τέτοια που θα μπορούσα εκείνη την περίοδο, χωρίς να μειώνω τον συγκεκριμένο άντρα, να ερωτευτώ ακόμα και τον στύλο της ΔΕΗ. Δεν πήγε καλά αυτή η σχέση, χρωστάω όμως μεγάλη ευγνωμοσύνη σε αυτόν τον άντρα. Γιατί μου έδωσε αιτία να ζήσω», είχε εξομολογηθεί.

Νίκος Κουρκούλης

Το 2002 ο Νίκος Κουρκούλης διαγνώστηκε με καρκίνο. «Μετά από μια οξεία παγκρεατίτιδα, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στην κεφαλή του παγκρέατος. Καρκίνος. Ηταν ένα ογκίδιο. Οι λέξεις δεν με φοβίζουν. Οι γιατροί μου έδωσαν περιθώρια ελπίδας. Είχαν πει πως έπρεπε να πάω να χειρουργηθώ στο εξωτερικό», έχει πει χρόνια αργότερα ο τραγουδιστής, αφού είχε καταφέρει να νικήσει τη νόσο.

Το 2023 ο Νίκος Κουρκούλης περίγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε για το πρόβλημα της υγείας του και επισήμανε τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε η μητέρα του στη μάχη του. Παράλληλα, είχε υποστηρίξει ότι ο καρκίνος έχει αποτελέσει για εκείνον ορόσημο. Όπως είχε πει στην εκπομπή «Πάμε Δανάη»: «Έκανα ένα χειρουργείο στη γνάθο, ήταν δύσκολο. Ξεκίνησε από ένα απλό χειρουργείο για να βγάλω έναν φρονιμίτη. Βρέθηκε όγκος που ευτυχώς ήταν καλοήθης. Ήμουν παραμορφωμένος και δεν μπορούσα να εμφανιστώ στην πίστα. Αυτό το πρόβλημα δεν έχει καμία σχέση με το παλαιότερο που αντιμετώπιζα. Μέχρι τώρα η περιπέτεια με τον καρκίνο ήταν ορόσημο για την σχέση μου με τον εαυτό μου αλλά και το ανώτερο. Είναι σοκαριστικό όταν μαθαίνεις και ακούς τη λέξη “καρκίνος”. Είχα έναν άγγελο, τη μητέρα μου. Ήταν άγιος άνθρωπος. Έπαιξε ρόλο στην ίασή μου».

Μαρία Ιωαννίδου

«Τον έφαγα τον καρκίνο», είχε δηλώσει το 2021 η Μαρία Ιωαννίδου, μία ακόμη διάσημη Ελληνίδα που βρέθηκε αντιμέτωπη με τη νόσο. Στην αρχή όμως, πέρασε από διάφορα συναισθηματικά στάδια.

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η ηθοποιός είχε εκμυστηρευτεί: «Τον έφαγα τον καρκίνο, τον έφαγα. Έτσι το πήρα με χιούμορ, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να συντονιστείς. Έκλαψα πολύ, μετά θύμωσα μ’ εμένα, μετά το είδα σαν κάρμα, μετά πέρασα στη διαδικασία του φόβου “όχι να μην πεθάνω, να μη σακατευτώ”».

Στη συνέχεια, είχε επισημάνει τη σημασία της πρόληψης, λέγοντας: «Ένα σακατεμένο στήθος το έβλεπα σαν καμένη γη. Μπήκα και δεν ξέραμε ακριβώς τι θα μου συμβεί. Μπήκα με τα δύο μου στήθη και βγήκα με τα δύο μου στήθη. Πρέπει να ψηλαφίζουμε συνεχώς το στήθος μας και να κάνουμε τακτικά εξετάσεις, να μην το αμελούμε. Η πρόληψη σώζει ζωές».

