Στα εκατομμύρια εγγράφων που αποχαρακτηρίστηκαν και δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, στο πλαίσιο των ερευνών που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, επανεμφανίζεται επανειλημμένα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της διεθνούς βιομηχανίας της μόδας: η Ναόμι Κάμπελ.

Ανταλλαγές email δείχνουν ότι η 55χρονη Κάμπελ ζητούσε να πετά με το ιδιωτικό του αεροσκάφος και ανέφερε ότι θα συναντούσε τον Έπσταϊν στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος προσκαλούνταν εκ μέρους της σε πολυτελείς εκδηλώσεις ανά τον κόσμο. Ο συντονισμός αυτών των σχεδίων γινόταν κυρίως μέσω της επί χρόνια βοηθού του Έπσταϊν, Λέσλι Γκροφ.

Σε συνεντεύξεις με ομοσπονδιακούς ανακριτές, ανώνυμα θύματα ανέφεραν ότι ο Έπσταϊν τα είχε συστήσει στη Βρετανίδα supermodel σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ότι την είχαν δει τόσο στην έπαυλή του όσο και στο ιδιωτικό του νησί.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι η Κάμπελ παρέμεινε στον κύκλο επιρροής του Έπσταϊν πολύ μετά την καταδίκη του στη Φλόριντα το 2008 για αποπλάνηση ανήλικης με σκοπό την πορνεία, ρίχνοντας νέο φως στην έκταση των δεσμών τους.

Οι επαφές τους αποτελούν ακόμη ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο Έπσταϊν, που βρέθηκε νεκρός σε κελί φυλακής στο Μανχάταν το 2019, αξιοποιούσε και επηρέαζε ένα τεράστιο και ισχυρό κοινωνικό δίκτυο, ενώ παράλληλα παγίδευε κορίτσια και νεαρές γυναίκες στη ζωή του.

«Δεν γνώριζε για την εγκληματική του δράση»

Η σχέση της Κάμπελ με τον Έπσταϊν είχε ήδη γίνει γνωστή μέσω δικαστικών διαδικασιών που αφορούσαν τον ίδιο, τη μακροχρόνια σύντροφό του Γκισλέιν Μάξγουελ – η οποία εκτίει ομοσπονδιακή ποινή κάθειρξης για sex trafficking – και άλλους.

Ο δικηγόρος της Κάμπελ, Μάρτιν Σίνγκερ, ανέφερε σε εκτενή γραπτή δήλωση μέσω email ότι η πελάτισσά του δεν είχε καμία γνώση της «αποτρόπαιης εγκληματικής δράσης» του Έπσταϊν έως τη σύλληψή του το 2019 και ότι δεν είχε καμία επαφή μαζί του μετά από αυτήν.

«Πριν από τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2019 στη Νέα Υόρκη, η πελάτισσά μου δεν γνώριζε τίποτα για την αποκρουστική εγκληματική του δράση», έγραψε. «Αν η πελάτισσά μου είχε ποτέ συναντήσει νεαρή γυναίκα που πίστευε ότι ήταν θύμα του Έπσταϊν, θα είχε προσωπικά αναλάβει άμεσα δράση για να τη βοηθήσει». Πρόσθεσε ότι η Κάμπελ ζούσε στη Μόσχα από το 2008 έως το 2013 και «δεν είχε ιδέα ότι ο Έπσταϊν ήταν καταγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης».

Η Κάμπελ δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παρανομία. Οι συνεντεύξεις του FBI με τα θύματα δεν περιείχαν επιβεβαιωτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς που σχετίζονται με εκείνη.

Το όνομά της εμφανίζεται σε σχεδόν 300 έγγραφα

Έρευνα των New York Times διαπίστωσε ότι το όνομα της Κάμπελ εμφανίζεται σε σχεδόν 300 έγγραφα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης -ορισμένα εκ των οποίων είναι διπλότυπα- καθιστώντας την μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες γυναίκες διασημότητες σε αρχεία όπου εμφανίζονται επίσης ισχυροί άνδρες, όπως ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Εχούντ Μπάρακ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα έγγραφο με τίτλο «Λίστα ατόμων που χρειάζονται τη διεύθυνση του JE!» περιλαμβάνει την Κάμπελ και δεκάδες ακόμη ονόματα, μαζί με οδηγίες για την αποστολή επιστολών, καρτών και βιβλίων στη φυλακή της Φλόριντα όπου ο Έπσταϊν άρχισε να εκτίει την ποινή του το καλοκαίρι του 2008.

Σύμφωνα με τον Σίνγκερ, η Κάμπελ «δεν έχει ιδέα ποιος δημιούργησε αυτή τη λίστα ή γιατί το όνομά της εμφανίζεται στο έγγραφο. Ποτέ δεν ζήτησε από κανέναν τη διεύθυνση του Έπσταϊν για να επικοινωνήσει μαζί του στη φυλακή».

Χρησιμοποιούσε το όνομά της για να στρατολογήσει νεαρές γυναίκες

Κατά τη στρατολόγηση νεαρών γυναικών, ο Έπσταϊν φέρεται να προέβαλε τη σχέση του με την Κάμπελ για να τις πείσει ότι μια καριέρα στο μόντελινγκ ήταν εφικτή, σύμφωνα με απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων του FBI. Το 2020, ανώνυμο θύμα που γνώρισε τον Έπσταϊν σε ηλικία 15 ετών κατέθεσε ότι εκείνος της είχε υποσχεθεί δουλειές στη Victoria’s Secret και της είχε πει ότι γνώριζε την Κάμπελ – η οποία είχε περπατήσει στις διάσημες επιδείξεις του οίκου – καθώς και τον Λέσλι Γουέξνερ, τότε διευθύνοντα σύμβουλο της μητρικής εταιρείας L Brands (Για χρόνια, ο Έπσταϊν διαχειριζόταν τα οικονομικά του). Το ίδιο θύμα ανέφερε ότι της είχε συστήσει την Κάμπελ στο ιδιωτικό του γραφείο.

Στη δήλωσή του, ο Σίνγκερ τόνισε ότι η Κάμπελ δεν είχε ποτέ συμβόλαιο με τη συγκεκριμένη εταιρεία εσωρούχων και ότι, εάν ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε το όνομά της «για να εντυπωσιάσει κάποιον ή να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, το έκανε εντελώς χωρίς τη γνώση ή την έγκρισή της».

Άλλο θύμα δήλωσε το 2019 στο FBI ότι, όταν ήταν 18 ετών και συστηνόταν στον Έπσταϊν, είδε την Κάμπελ σε δείπνο στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη. Έτερο θύμα ισχυρίστηκε ότι την είδε στο ιδιωτικό νησί του.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, από τα πλέον γνωστά και δημόσια θύματα του Έπσταϊν, που αυτοκτόνησε πέρσι, είχε επίσης αναφέρει το 2016 ότι ο Έπσταϊν της είχε συστήσει την Κάμπελ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο δικηγόρος της Κάμπελ σημείωσε ότι εκείνη και «μια ομάδα ατόμων που κατευθύνονταν σε αγώνα Formula 1» βρέθηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα στο νησί του Έπσταϊν «κατά τη μεταφορά τους από εμπορική πτήση». Πρόσθεσε ότι η Κάμπελ δεν θυμάται να έχει συναντήσει ποτέ τα θύματά του και ότι «δεν βρέθηκε ποτέ στο σπίτι του για κοινωνική εκδήλωση ή συγκέντρωση», αν και επισκέφθηκε το γραφείο του για «τρεις ή τέσσερις επαγγελματικές συναντήσεις».

Είχαν επαφές μετά την αποφυλάκισή του, το 2009

Μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν το 2009 και ενώ ήταν πλέον καταγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης, παρέμεινε σε επαφή με την Κάμπελ, προσφέροντάς της, όπως φαίνεται, πρόσβαση στο δίκτυό του.

Σε ανταλλαγή email το 2010, ο Έπσταϊν δίνει εντολή στη Γκροφ να καλέσει τη Λίντα Γουάκνερ, πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της Warnaco Group, στο σπίτι του για να συναντήσει την Κάμπελ και συνεργάτη της. Την επόμενη ημέρα, η βοηθός τον ενημέρωσε ότι «η Ναόμι έχει επιβεβαιώσει».

Ο Σίνγκερ ανέφερε ότι η Κάμπελ συναντήθηκε με τη Γουάκνερ επειδή «προσπαθούσε να δημιουργήσει σειρά εσωρούχων και μαγιό» και ότι ο Έπσταϊν «την είχε πείσει πως μπορούσε να βοηθήσει». Τελικά, δεν προέκυψε καμία συνεργασία.

Την ίδια χρονιά, ο Έπσταϊν προσκλήθηκε στο πάρτι για τα 40ά γενέθλια της Κάμπελ στις Κάννες, που περιγράφηκε ως «ιδιωτική εκδήλωση για τους στενότερους φίλους και την οικογένειά της». Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η ίδια δεν συνέταξε τη λίστα καλεσμένων και ο Έπσταϊν δεν παρέστη.

Προσκλήθηκε επίσης σε εκδήλωση στο Παρίσι για τα 25 χρόνια καριέρας της Κάμπελ με τον οίκο Dolce & Gabbana. Σε ανυπόγραφη απάντηση στην πρόσκληση αναφερόταν: «Ο Τζέφρι θα έρθει συν δύο». Ο δικηγόρος της επιβεβαίωσε ότι ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ παρέστησαν για περίπου 20 λεπτά.

Η σχέση τους φαίνεται πως ξεπερνούσε την απλή συνύπαρξη σε κοσμικά γεγονότα. Αλληλογραφία της Κάμπελ δείχνει ότι μοιραζόταν λεπτομέρειες του προγράμματός της με τη Γκροφ και τον Έπσταϊν. Σε email του 2010, η Γκροφ τον ενημερώνει ότι «η Ναόμι Κάμπελ κάνει περιποίηση προσώπου και είπε ότι θα καλέσει αργότερα».

«Θέλω να δω τον Τζέφρι», έγραψε η Κάμπελ σε email του 2015 προς τη Γκροφ, συζητώντας τα επερχόμενα ταξιδιωτικά της σχέδια. Υπέγραψε με τη φράση: «εξαντλημένη babes».

Σε ανταλλαγή email το 2016, συνεργάτης του Έπσταϊν ρωτά αν η Κάμπελ μπορεί να χρησιμοποιήσει «το αεροπλάνο». Αργότερα, δίνεται εντολή να βρεθεί ναύλωση για να ταξιδέψει «από τη Νέα Υόρκη στο Μαϊάμι απόψε και να επιστρέψει Σάββατο ή Κυριακή!!».

Ο Σίνγκερ ανέφερε ότι η πελάτισσά του «πέταξε με το αεροσκάφος του Έπσταϊν σε λίγες περιπτώσεις, αλλά δεν παρατήρησε ποτέ οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά».

protothema.gr