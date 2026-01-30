Ένα νεογέννητο μοσχαράκι υποδέχθηκε στο ζεστό σπιτικό της μια οικογένεια από το Κεντάκι των ΗΠΑ τη στιγμή που πολικές θερμοκρασίες σημειώνονται σε πολλές πολιτείες της χώρας.

Σύμφωνα με το AP, η οικογένεια αφού τάισε και καθάρισε το ζώο, το άφησε να πάρει θέση στον καναπέ δίπλα στα παιδιά. Η μητέρα, Μέισι Σόρελ, τράβηξε μερικές φωτογραφίες της τρυφερής στιγμής και αργότερα τις δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

To μοσχαράκι αγκαλιά με τον γιο της οικογένειας

Το μικρό ζώο γεννήθηκε το Σάββατο 24/1 σε εξωτερικό χώρο του αγροκτήματος. Η Σόρελ δήλωσε πως ο σύζυγός της, Τάνερ, βγήκε έξω για να ελέγξει την έγκυο μητέρα και βρήκε το μοσχαράκι να υποφέρει από το κρύο.

«Ήταν απλώς παγωμένη. Ο ομφάλιος λώρος της έμοιαζε με παγωτό γρανίτα», είπε η μητέρα την Πέμπτη από το σπίτι της στο Mount Sterling του Κεντάκι. «Ήταν απλώς παγωμένο».

«Είχε πάνω της πάγο»

Αφού έχασε ένα μοσχαράκι τον περασμένο χειμώνα από κρυοπάγημα, η οικογένεια κινήθηκε γρήγορα για να φέρει το μωρό μέσα με σκοπό να το καθαρίσει και να το ζεστάνει.

«Όταν την φέραμε μέσα, είχε πάνω της πάγο. Έβγαλα το πιστολάκι, την ζέστανα και της έβγαλα τα χνούδια του τοκετού», ανέφερε η Σόρελ.

Η οικογένεια φροντίζει το μικρό μοσχαράκι

Σύντομα το μοσχαράκι ήταν ξαπλωμένο στον καναπέ, αγκαλιά με τα μικρά παιδιά της.

«Σέρνονταν δίπλα τους σαν να ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα», είπε. Ο 3χρονος γιος της, Γκρέγκορι, αποφάσισε να ονομάσει το μοσχάρι Σάλι, έναν χαρακτήρα από την αγαπημένη του ταινία, «Αυτοκίνητα».

Η Σάλι επανενώθηκε με τη μητέρα της το επόμενο πρωί και είναι καλά, δήλωσε η μητέρα.

