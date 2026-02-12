Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που ένα σκυλάκι στο Λούιβιλ των ΗΠΑ, δείχνει τον δρόμο σε αστυνομικούς για να βρουν αγοράκι που είχε δηλωθεί αγνοούμενο.

Στο βίντεο που έχει τραβηχτεί από κάμερα ενσωματωμένη σε στολή αστυνομικού φαίνονται οι αστυνομικοί που έχουν φτάσει στο σπίτι του 3χρονου αγοριού, που είχε δηλωθεί αγνοούμενο από τους γονείς του.

Με το που κατεβαίνουν από το περιπολικό, την ώρα εκείνη εμφανίζεται ένα σκυλάκι που αρχίζει να τους γαβγίζει έντονα. Κινείται και προσπαθεί να τους κατευθύνει προς έναν φράχτη.

MUST WATCH: Louisville police officers were desperately searching for a missing 3-year-old boy when a dog came out of nowhere, jumping and barking, eventually leading them directly to the location where he was rescued safe and sound. pic.twitter.com/DkVcTZRCLC — Anthony Brian Logan (ABL) 🇺🇸 (@ANTHONYBLOGAN) February 11, 2026

Ο σκύλος είναι μπροστά και μετά από λίγο οδηγεί τους αστυνομικούς σε ένα αυτοκίνητο. Ανοίγουν την πόρτα και μέσα είναι το αγοράκι που, όπως αποδείχθηκε, κρυβόταν από τους δικούς του.

Σύμφωνα με το CBS, ο μικρούλης είναι καλά στην υγεία του, ενώ ο σκύλος χαρακτηρίστηκε ήρωας καθώς συνέβαλε τα μέγιστα στον εντοπισμό του μικρού παιδιού.

