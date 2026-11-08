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Ένας φίλος από την Αθήνα, που παρακολουθεί καθηκόντως όλες τις εξελίξεις για την ηλεκτρική διασύνδεση, αγωνιούσε την Παρασκευή το βράδυ για κάθε αντίδραση, λεκτική ή άλλη, από την Τουρκία, μετά την έκδοση των navtex από τις κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας για τις βυθομετρήσεις.

«Ποτέ δεν πίστεψα το αφήγημα ότι όλο αυτό θα είναι περίπατος σε λιβάδι», ήταν η έκφρασή του.

Μάλλον κανένας δεν πιστεύει πως η προώθηση ενός έργου από την Ελλάδα και την Κύπρο σε μια περιοχή που η Τουρκία, αυθαίρετα, θεωρεί δική της υφαλοκρηπίδα θα μπορούσε να μοιάζει με περίπατο σε λιβάδι.

Η αλήθεια, όμως, είναι πως όλα όσα προηγήθηκαν και όσα λέχθηκαν από τις κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας -κάποιες φορές και της Γαλλίας- από τον περασμένο Αύγουστο που εισήλθε η γαλλική Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο του GSI, δημιούργησαν σιγά-σιγά την εντύπωση πως η επανέναρξη των ερευνών ανοικτά της Κάσου μέχρι και την ΑΟΖ της Κύπρου δεν θα γινόταν χωρίς να έχει διασφαλιστεί από τη διπλωματία πως δεν θα υπήρχε επανάληψη της δυναμικής αντίδρασης τουρκικών πολεμικών πλοίων στην Κάσο, το καλοκαίρι του 2024.

Η είσοδος, με πρωταγωνιστικό ρόλο, μιας μεγάλης γαλλικής εταιρείας στο επενδυτικό σχήμα για τη διασύνδεση και μάλιστα με ποσοστό μετοχών 66% και η θερμή υποδοχή αυτής της συμμετοχής από τον πρόεδρο Μακρόν, δικαιολογημένα θεωρήθηκε ως ένας παράγοντας που θα περιόριζε τα πολιτικά πλαίσια αντίδρασης της τουρκικής Κυβέρνησης. Ιδιαίτερα για ένα θέμα που ρυθμίζεται ευνοϊκά για τα ελληνικά, κυπριακά και γαλλικά συμφέροντα από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και για ένα ενεργειακό έργο που στηρίζεται και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όταν γράφονταν αυτές οι γραμμές δέσποζαν σε όλα τα ελλαδικά και κυπριακά ΜΜΕ οι ειδήσεις για πτήσεις τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από το σημείο, κοντά στην Κάσο, όπου αναμένεται να επαναρχίσει έρευνες το πλοίο Abeille Marengo και για την έκδοση ανακοίνωσης από το τουρκικό ΥΠΕΞ. Το οποίο υποστήριξε αργά το βράδυ της Παρασκευής ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένος συντονισμός με την τουρκική κυβέρνηση για την έναρξη των εργασιών και ότι απαιτείται άδεια από τις Αρχές της Τουρκίας.

Προφανώς είναι απογοητευτικό και εν μέρει ανησυχητικό να εκδίδει ανακοίνωση το τουρκικό ΥΠΕΞ μετά τη δημοσιοποίηση της ελληνικής navtex (που είναι μια ενημέρωση σε ναυτιλλομένους για τις εργασίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους όταν κινούνται στην περιοχή) και να επιμένει πως πρέπει να ζητηθεί η άδεια από την Τουρκία. Να τονίζει την ανάγκη συντονισμού είναι ένα, να επιμένει να δώσει άδεια είναι διαφορετικό. Διότι άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί από τις ελληνικές Αρχές.

Η κοινή λογική -ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη, αν ερωτηθεί- εξακολουθεί να υποστηρίζει πως η έκδοση της navtex από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό έγινε μετά την ολοκλήρωση οργιώδους διπλωματικής προετοιμασίας, με τη συμμετοχή του γαλλικού ΥΠΕΞ αλλά και του τουρκικού. Δεν αναγνωρίζεται από την Ελλάδα και από κανένα πλην της Λιβύης η ύπαρξη καθεστώτος υφαλοκρηπίδας για την Τουρκία στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά η ύπαρξη ενδιαφέροντος από τη συγκεριμένη χώρα είναι ξεκάθαρη και δεν μπορεί να αγνοείται. Συνεπώς δεν μπορεί παρά να προϋπήρξαν κάποιου εύρους συνεννοήσεις, έστω με γαλλική πρωτοβουλία.

Οι επόμενες μέρες θα φανερώσουν αν η αντι-navtex της Τουρκίας και η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών εντάσσονται σε ένα πλαίσιο αντίδρασης αναμενόμενο και ελεγχόμενο ή αν έπονται σοβαρότερες αντιδράσεις, επί του πεδίου, όταν το Abeille Marengo θα βγει για τις έρευνες. Προφανώς οι διπλωματικές συνεννοήσεις θα συνεχιστούν αυτά τα 24ωρα και ίσως προκαλέσουν κάποια πρόσθετη καθυστέρηση, ώστε το πρόγραμμα εργασιών να εκτελεστεί. Δεν γίνεται αλλιώς, μετά την έκδοση της ελληνικής navtex. Η οποία, όμως, καθορίζει ως χρονικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των βυθομετρήσεων το διάστημα 6/11/26 μέχρι 30/6/27. Για την ακρίβεια, εντός αυτού του χρονικού πλαισίου. Μπόλικος χρόνος για να ξεκινήσουν και να τελειώσουν όλα ειρηνικά και με ασφάλεια.