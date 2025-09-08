Κάποτε υπήρξαν κολοσσοί της ελληνικής αγοράς μόδας, όμως σήμερα αποτελούν παραδείγματα επιχειρηματικής κατάρρευσης. Οι Sprider Stores, Glou, Raxevsky, αλλά και οι Lussile και Julia Bergovich, βρέθηκαν αντιμέτωπες με την οικονομική κρίση, άστοχες στρατηγικές και αδυναμία προσαρμογής, οδηγούμενες σε λουκέτα, εκκαθαρίσεις και πλειστηριασμούς.

Glou: Από την Puma στην πτώχευση

Η πορεία των αδελφών Γλου ξεκίνησε το 1985 στον Πειραιά και κορυφώθηκε τη δεκαετία του 2000, με πάνω από 60 καταστήματα και παρουσία σε Βουλγαρία, Αλβανία, Κύπρο και Ρουμανία. Το τέλος ήρθε μετά τη ρήξη με την Puma, τις καταγγελίες για υπεξαίρεση και την αδυναμία εξυπηρέτησης υποχρεώσεων. Η πτώχευση επισφραγίστηκε το 2017.

Sprider Stores: Το ελληνικό «Zara» που κατέρρευσε

Η Sprider, υπό την οικογένεια Χατζηιωάννου, εξελίχθηκε από μικρή εταιρεία μαγιό σε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής μόδας. Η επιθετική επέκταση, οι πυρκαγιές και η οικονομική ασφυξία την οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας το 2013, αφού απορρίφθηκε το αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 99.

Raxevsky: Οικογενειακή παράδοση που διαλύθηκε

Η οικογένεια Raxevsky, με ρίζες από τη Ρωσία και μακρά παράδοση στη μόδα, δημιούργησε από το 1976 ένα δίκτυο με πάνω από 50 καταστήματα. Παρά την επιτυχία, η εταιρεία οδηγήθηκε σε λουκέτο, ενώ μόνο η Anna Raxevsky παραμένει ενεργή.

Lussile: Στον φαύλο κύκλο των πλειστηριασμών

Η Lussile, με ιστορία από το 1990 και δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, βρέθηκε σε οικονομικό αδιέξοδο. Οι κεντρικές της εγκαταστάσεις στον Κολωνό βγαίνουν ξανά σε πλειστηριασμό στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, με τιμή εκκίνησης 1,87 εκατ. ευρώ.

Julia Bergovich: Πτώχευση και πλειστηριασμοί

Η United Fashion Brands, που διαχειριζόταν την αλυσίδα Julia Bergovich, έχει καταθέσει αίτηση πτώχευσης. Ο επόμενος πλειστηριασμός για το ακίνητό της στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου 2025, με τιμή εκκίνησης 2,38 εκατ. ευρώ.

