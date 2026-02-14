Η Μαστίχα Χίου, ένα μοναδικό παγκοσμίως προϊόν με αναγνωρισμένες ιδιότητες, ενισχύει δυναμικά τόσο την τοπική οικονομία όσο και τη δημογραφική ανανέωση των μαστιχοχωρίων της νότιας Χίου, σύμφωνα με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου.

Φέτος, η παραγωγή των στερεοποιημένων «δακρύων» του μαστιχόδεντρου αναμένεται να ξεπεράσει τους 200 τόνους, ενώ η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (Ε.Μ.Χ.) προχωρεί σε πλήρη αποπληρωμή των παραγωγών εντός ενός μήνα από την τιμολόγηση, έναντι του προηγούμενου καθεστώτος καταβολής 90% στον μήνα και 10% στο εξάμηνο. Μέχρι τον Μάιο, εκτιμάται ότι θα διοχετευθούν στην τοπική οικονομία πάνω από 20 εκατ. ευρώ, ποσό που χαρακτηρίζεται ως σημαντική τόνωση για το νησί.

Αναζωογόνηση των μαστιχοχωρίων

Η Ε.Μ.Χ., που ιδρύθηκε το 1938, αριθμεί σήμερα περίπου 4.500 μέλη, εκ των οποίων 1.700 είναι ενεργοί παραγωγοί. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε περίπου 24,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρό της, η μέση ηλικία των μαστιχοπαραγωγών έχει μειωθεί κάτω από τα 40 έτη, από 58-60 που ήταν πριν από 15 χρόνια, στοιχείο που αποδίδεται στη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και στη σταθερότητα που προσφέρει η καλλιέργεια.

Πριν από τέσσερις δεκαετίες, η παραγωγή κυμαινόταν μεταξύ 90 και 150 τόνων ετησίως. Το 2021 καταγράφηκε ποσότητα-ρεκόρ 213 τόνων, ενώ στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι οι 250–300 τόνοι.

Εξαγωγικός προσανατολισμός

Περίπου το 80% της ετήσιας παραγωγής εξάγεται σε 55 χώρες, μεταξύ αυτών οι ΗΠΑ, η Νότια Κορέα, αραβικές χώρες και η Τουρκία. Η ζήτηση, σύμφωνα με την Ε.Μ.Χ., υπερβαίνει σταθερά την προσφερόμενη παραγωγή.

Η μαστίχα έχει αναγνωριστεί ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) από το 1997, ενώ το 2015 η «καλλιέργεια της μαστίχας Χίου» εντάχθηκε στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Το 2016 έλαβε μονογραφία από τον European Medicines Agency (EMA) ως παραδοσιακό φάρμακο για στομαχικές διαταραχές και για την ανάπλαση του δέρματος.

Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου

Βιομηχανική και ερευνητική δραστηριότητα

Η Ε.Μ.Χ. λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις άνω των 10.000 τ.μ., με δύο παραγωγικές μονάδες (εργοστάσιο μαστίχας και εργοστάσιο τσίχλας) και πειραματικό θερμοκήπιο. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν οργάνωση παραγωγής, νομική προστασία εμπορικών σημάτων, καθαρισμό, συσκευασία και εμπορία φυσικής μαστίχας, καθώς και έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Το 2002 ιδρύθηκε η θυγατρική Mediterra Α.Ε., εμπορικός βραχίονας του συνεταιρισμού, με δίκτυο καταστημάτων mastihashop και κύκλο εργασιών 15 εκατ. ευρώ. Το 2016 συστάθηκε η εταιρεία Mastiha Damla Sakiz με έδρα τη Σμύρνη για διανομή και προστασία του προϊόντος στην τουρκική αγορά, ενώ το 2017 ιδρύθηκε το Κέντρο Έρευνας Μαστίχας για τον συντονισμό επιστημονικής μελέτης και ανάπτυξης εφαρμογών.

Η Ένωση επενδύει σε ερευνητικά προγράμματα, προωθητικές δράσεις και εκσυγχρονισμό εξοπλισμού, πραγματοποιώντας παράλληλα ετήσιους ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγής, σε συνεργασία με διαπιστευμένους φορείς.