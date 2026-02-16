Σαφή μηνύματα για το τι είναι –και τι δεν είναι– ο κλάδος των forex και τον ρόλο του στην κυπριακή οικονομία στάλθηκαν στο εξειδικευμένο economy CyFOREX Conference ’26, με τους συμμετέχοντες να υπογραμμίζουν τον αυστηρά ρυθμιζόμενο χαρακτήρα του τομέα, τον θεσμικό του διαχωρισμό από παράνομα σχήματα και τη συμβολή του στο ΑΕΠ και την απασχόληση.

Αυστηρή εποπτεία και πλήρης ευρωπαϊκή συμμόρφωση

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο forex αποτελούν χρηματοοικονομικούς οργανισμούς υπό αυστηρή εποπτεία, με αδειοδότηση και έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και άλλες αρμόδιες αρχές διεθνώς. Λειτουργούν εντός θεσμικά κατοχυρωμένων κανονιστικών πλαισίων, εφαρμόζοντας στο ακέραιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες και υποκείμενες σε συνεχείς και ουσιαστικούς ελέγχους, πλήρως ευθυγραμμισμένους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Καμία σχέση με boiler rooms και παράνομες πρακτικές

Στο συνέδριο τονίστηκε με έμφαση ότι τα boiler rooms και άλλα μη ρυθμιζόμενα ή παράνομα σχήματα δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το forex. Όπως επισημάνθηκε, forex δεν είναι οι στοιχηματικές εταιρείες, τα online casino ή τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Η αδιάκριτη χρήση του όρου δημιουργεί στρεβλή εικόνα για έναν αυστηρά εποπτευόμενο χρηματοοικονομικό κλάδο.

Η Κύπρος δεν επιλέγεται λόγω «χαλαρής» εποπτείας

Απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί ότι η Κύπρος προσελκύει εταιρείες λόγω χαλαρής εποπτείας. Αντίθετα, υπογραμμίστηκε ότι το εποπτικό καθεστώς είναι ισοδύναμο με εκείνο των λοιπών κρατών-μελών της ΕΕ και υπόκειται σε ευρωπαϊκή αξιολόγηση, με συστηματικούς και αυστηρούς ελέγχους.

Δεν παρέχονται επενδυτικές συμβουλές ούτε υποσχέσεις αποδόσεων

Οι εταιρείες forex κατά κανόνα εκτελούν εντολές μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών σε χρηματοοικονομικά προϊόντα (όπως CFDs επί δεικτών, ισοτιμιών, χρυσού κ.ά.). Δεν παρέχουν επενδυτικές συμβουλές, δεν διαχειρίζονται κεφάλαια και δεν υπόσχονται αποδόσεις.

Ισχυρές δικλείδες κατά του ξεπλύματος χρήματος

Εφαρμόζονται ενδελεχείς διαδικασίες AML/CFT τόσο από τις εποπτικές αρχές όσο και από τράπεζες. Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η απαγόρευση καταθέσεων και αναλήψεων από τρίτους: οι συναλλαγές γίνονται αποκλειστικά από και προς λογαριασμούς στο όνομα του ίδιου του επενδυτή, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Μετρήσιμη συμβολή στην οικονομία

Ο κλάδος απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους, ενισχύει το ΑΕΠ και προσελκύει επενδύσεις. Πρόκειται για έναν ρυθμιζόμενο, διεθνώς εδραιωμένο τομέα με παρουσία δεκαετιών στην Ευρώπη και την Αμερική. Ο σαφής διαχωρισμός από παράνομες δραστηριότητες κρίθηκε ζήτημα θεσμικής ακρίβειας και προστασίας της αξιοπιστίας ενός σημαντικού πυλώνα της οικονομίας.

Από το forex στο fintech

Επισημάνθηκε ότι ο όρος «forex» είναι πλέον περιοριστικός. Η σημερινή πραγματικότητα αποτυπώνεται καλύτερα ως financial technology (fintech), καθώς οι επενδυτικές επιχειρήσεις προσφέρουν ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών μέσων και υπηρεσιών, στηριγμένων σε προηγμένες ψηφιακές υποδομές, με έμφαση στην ασφάλεια και την τεχνολογική ανθεκτικότητα. Πρόκειται για έναν σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο χρηματοοικονομικό τομέα.