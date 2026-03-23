Η παρ’ ολίγον διακοπή της υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών Pame Express επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της οξείας έλλειψης επαγγελματιών οδηγών, με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων να ζητεί άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σε ανακοίνωσή της, η ΟΕΒ αναφέρει ότι η έλλειψη οδηγών επηρεάζει όχι μόνο τον κλάδο των μεταφορών προσώπων και αγαθών, αλλά και την οικονομία συνολικά, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώς.

Όπως επισημαίνει, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της και την κατάθεση συγκεκριμένων εισηγήσεων εδώ και χρόνια, δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές λύσεις. Αντίθετα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το πρόβλημα όχι μόνο δεν έχει αμβλυνθεί, αλλά έχει επιδεινωθεί, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών και στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η ΟΕΒ κάνει λόγο για επιτακτική ανάγκη λήψης άμεσων και μεσοπρόθεσμων μέτρων, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται αποφάσεις χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του τομέα.

Παράλληλα, δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με την Πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εφαρμογή λύσεων που θα συμβάλουν τόσο στην αντιμετώπιση της έλλειψης οδηγών όσο και στη βιωσιμότητα του τομέα των μεταφορών.