Η Μαρία Θεοφάνους, Βοηθός Λειτουργός Ενημερωτικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), επισημαίνει σε γραπτή της παρέμβαση ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα αποκτούν ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στη συζήτηση για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, καθώς αποτελούν βασικό εργαλείο για τη στήριξη της βιομηχανίας και την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Όπως έγραψε, εντείνεται παράλληλα ο διάλογος γύρω από το κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης μπορεί να γίνει πιο ευέλικτο και ταχύτερο απέναντι στις τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις, χωρίς να απωλέσει τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν αξιόπιστο και διεθνώς αναγνωρίσιμο.

Η κ. Θεοφάνους ανέφερε ότι η τυποποίηση εξελίσσεται σε βασικό άξονα της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίζει τα πρότυπα όχι μόνο ως τεχνικά εργαλεία, αλλά και ως μοχλό ενίσχυσης της αγοράς, της καινοτομίας και της διασυνοριακής δραστηριότητας. Όπως έγραψε, σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επικείμενη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Τυποποίησης 1025/2012, με ορίζοντα το 2026, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ανταποκρινόμενου συστήματος.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι από την πλευρά της βιομηχανίας καταγράφεται η θέση πως η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε υπερβολική πολιτικοποίηση του πεδίου. Η διεθνής ευθυγράμμιση, ο εθελοντικός χαρακτήρας των προτύπων και η επιστημονική και τεχνική τους βάση παραμένουν, όπως έγραψε, κρίσιμα στοιχεία για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής επιρροής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ίδια έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο οικονομικό αποτύπωμα των καθυστερήσεων στο σύστημα τυποποίησης. Όπως έγραψε, η ανάπτυξη προτύπων στηρίζεται σε σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις και κάθε καθυστέρηση επηρεάζει άμεσα την αξιοποίηση της καινοτομίας και περιορίζει τη δυναμική της αγοράς. Κατά συνέπεια, πρόσθεσε, η ταχύτητα δεν αφορά μόνο τη διοικητική αποτελεσματικότητα, αλλά και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να μετατρέπουν πιο γρήγορα τη γνώση και την τεχνολογία σε οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, η κ. Θεοφάνους ανέφερε ότι στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και η ανάγκη για ευρύτερη συμμετοχή στη διαδικασία τυποποίησης. Η ουσιαστική εμπλοκή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νεοφυών εταιρειών θεωρείται κρίσιμη, καθώς συχνά αποτελούν φορείς καινοτομίας και τεχνολογικής εξέλιξης. Πολύπλοκες ή υπερβολικά χρονοβόρες διαδικασίες, όπως έγραψε, ενδέχεται να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τη συμμετοχή τους, περιορίζοντας έτσι την ισορροπημένη εκπροσώπηση και τη συνολική αποδοχή των προτύπων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο των εθνικών οργανισμών τυποποίησης, οι οποίοι λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στις ανάγκες κάθε εθνικής αγοράς. Όπως έγραψε, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ως ο εθνικός οργανισμός τυποποίησης της Κύπρου, συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και εφαρμογή ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, προωθώντας την ισόρροπη συμμετοχή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, των ερευνητικών φορέων και των εκπροσώπων των καταναλωτών.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, σημείωσε, ενισχύονται η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα και η εναρμόνιση της κυπριακής αγοράς με το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης CEN και CENELEC επισημαίνουν πως η μεγάλη πρόκληση δεν περιορίζεται μόνο στην ταχύτητα, αλλά αφορά και τη διατήρηση του ανοιχτού και χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα του ευρωπαϊκού μοντέλου, το οποίο βασίζεται στη συνεργασία βιομηχανίας, κοινωνικών εταίρων και καταναλωτών.

Η ίδια ανέφερε επίσης ότι εξίσου σημαντική είναι η εποπτεία της αγοράς και η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, ώστε τα οφέλη των προτύπων να αξιοποιούνται πλήρως. Η ενίσχυση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης, όπως έγραψε, λειτουργεί συμπληρωματικά σε ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα τυποποίησης, το οποίο δεν περιορίζεται στη θέσπιση κανόνων, αλλά συμβάλλει ενεργά στη σταθερότητα, τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη στην αγορά.

Καταληκτικά, η Μαρία Θεοφάνους υποστήριξε ότι ένα αποτελεσματικό, ανοικτό και αξιόπιστο σύστημα προτύπων μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο για τη διαρκή ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, την ενίσχυση της αγοράς και τη θωράκιση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε μια περίοδο ταχέων μετασχηματισμών.