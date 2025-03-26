Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι απλώς μια τάση ή μια υποχρέωση, αποτελεί πλέον θεμέλιο για την επιβίωση και την ευημερία των επιχειρήσεων.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πάψει προ πολλού να αποτελεί απλώς μια εταιρική υποχρέωση ή μια πρωτοβουλία δημοσίων σχέσεων. Έχει εξελιχθεί σε έναν κεντρικό πυλώνα της επιχειρηματικής στρατηγικής, επηρεάζοντας κάθε πτυχή της λειτουργίας ενός οργανισμού. Η έκθεση της Deloitte, C-suite Sustainability 2025, που βασίζεται σε συνεντεύξεις με ανώτερα στελέχη (C-suite) από ένα ευρύ φάσμα κλάδων παγκοσμίως, αναδεικνύει αυτή τη μετατόπιση, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για το πώς οι ηγέτες αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η βιωσιμότητα.

Από τη δέσμευση στη δημιουργία πραγματικής αξίας

Ένα από τα βασικά ευρήματα της έκθεσης είναι η αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αφορά μόνο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το 85% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής επιχειρηματικής τους στρατηγικής, από 60% που ανάφερε το ίδιο τρία χρόνια πριν. Αυτό υποδηλώνει μια ωρίμανση στην προσέγγιση, με τους οργανισμούς να επιδιώκουν πλέον μετρήσιμα αποτελέσματα και απτό αντίκτυπο.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι που συμμετείχαν στην έρευνα αναγνωρίζουν τη βιωσιμότητα ως καταλύτη καινοτομίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, οι Οικονομικοί Διευθυντές αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τις οικονομικές επιπτώσεις, τόσο από την πλευρά του κόστους (όπως το κόστος ρύπων και η ενεργειακή απόδοση) όσο και από την πλευρά των επενδύσεων (για παράδειγμα πράσινη χρηματοδότηση και προσέλκυση επενδυτών ESG). Η έκθεση επισημαίνει ότι οι εταιρείες που ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της στρατηγικής τους έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να επιτύχουν ψηλότερες αποδόσεις και να προσελκύσουν κορυφαία ταλέντα.

Προκλήσεις και εμπόδια

Παρά την αυξημένη δέσμευση, πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις. Η πολυπλοκότητα των κανονιστικών πλαισίων, όπως οι οδηγίες για θέματα ESG και CSRD, η έλλειψη ενοποιημένων προτύπων αναφοράς, καθώς και η δυσκολία στη συλλογή και ανάλυση αξιόπιστων δεδομένων βιωσιμότητας, αναφέρονται ως τα κυριότερα εμπόδια. Το 45% εκφράζει ανησυχία για τον κίνδυνο του «πράσινου ξεπλύματος» (greenwashing) και υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφάνεια και επαληθεύσιμα στοιχεία.

Επιπλέον, το κόστος των αρχικών επενδύσεων σε βιώσιμες τεχνολογίες και πρακτικές παραμένει σημαντικό ζήτημα, αν και η μακροπρόθεσμη απόδοση της επένδυσης (ROI) αναγνωρίζεται ευρέως. Η έκθεση τονίζει την ανάγκη για ισχυρή εσωτερική συνεργασία μεταξύ των τμημάτων και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας.

Ο ρόλος της τεχνολογίας και της συνεργασίας

Η τεχνολογία αναδεικνύεται ως βασικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), η ανάλυση δεδομένων και οι τεχνολογίες blockchain χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης, την παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την πρόβλεψη κινδύνων και την ακριβέστερη αναφορά. Σημαντικό εύρημα είναι ότι το 70% των στελεχών C-suite σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις σε τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα εντός των επόμενων δύο χρόνων.

Εξίσου σημαντική είναι η συνεργασία. Οι οργανισμοί αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τις σύνθετες προκλήσεις της βιωσιμότητας. Η έκθεση υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία των συνεργασιών με προμηθευτές, πελάτες, κυβερνητικούς φορείς, ακόμη και ανταγωνιστές, για την επίτευξη κοινών στόχων, όπως η δημιουργία κυκλικών οικονομιών ή η ανάπτυξη βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού. Η διαφάνεια και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών εντός των κλάδων θεωρούνται απαραίτητες για την επιτάχυνση της προόδου.

Το μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης: προτεραιότητες για τους ηγέτες

Η έκθεση της Deloitte καταλήγει με μια σειρά προτεραιοτήτων για τους ηγέτες που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο μέλλον:

Ενσωμάτωση στη στρατηγική ως βασικός πυλώνας και όχι ως συμπληρωματική δραστηριότητα.

ως βασικός πυλώνας και όχι ως συμπληρωματική δραστηριότητα. Επένδυση σε δεδομένα και τεχνολογία με αξιόπιστη συλλογή, ανάλυση και αναφορά των δεδομένων για τη μέτρηση της προόδου και την απόδειξη του αντίκτυπου.

με αξιόπιστη συλλογή, ανάλυση και αναφορά των δεδομένων για τη μέτρηση της προόδου και την απόδειξη του αντίκτυπου. Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.

του ανθρώπινου δυναμικού για να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Ενίσχυση της συνεργασίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την καλύτερη αντιμετώπιση συστημικών προκλήσεων.

με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την καλύτερη αντιμετώπιση συστημικών προκλήσεων. Διαφάνεια και λογοδοσία μέσω ειλικρινούς επικοινωνίας των στόχων, των προκλήσεων και της προόδου προς την βιωσιμότητα.

Συνοψίζοντας, η έκθεση C-suite Sustainability 2025 στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά μια επιτακτική ανάγκη και μια τεράστια ευκαιρία. Οι οργανισμοί που θα αγκαλιάσουν αυτή τη μετάβαση με στρατηγική σκέψη, καινοτομία και συνεργασία, είναι αυτοί που θα ευδοκιμήσουν μελλοντικά.