Αν έχεις γη και σκέφτεσαι να την αξιοποιήσεις μέσω Αντιπαροχής, αξίζει να ξέρεις ότι το 2026 φέρνει σημαντικές αλλαγές που σε ευνοούν. Η νέα νομοθεσία που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026, αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο που φορολογείται η αντιπαροχή.

Μέχρι πρόσφατα, όταν έδινες το οικόπεδο σου σε Developer, αυτό θεωρούνταν πώληση. Αυτό σήμαινε ότι πλήρωνες Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών από την αρχή — ακόμη κι αν δεν είχες πάρει χρήματα.

Πλέον, αυτό αλλάζει!

Η αντιπαροχή αντιμετωπίζεται ως Ανταλλαγή περιουσίας πλέον, και όχι ως Πώληση. Με απλά λόγια:

Δεν πληρώνεις Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών στο ποσό που παίρνεις ως Αντιπαροχή όταν κάνεις τη συμφωνία

Φορολογείσαι μόνο αν πουλήσεις τα διαμερίσματα που θα πάρεις, πιο μετά

Άρα, η Αντιπαροχή είναι πλέον πιο συμφέρουσα από ποτέ. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή.

Οι Συμφωνίες Αντιπαροχής κρύβουν παγίδες — από λάθος Εκτίμηση της αξίας μέχρι κακούς Όρους Συνεργασίας — που μπορούν ακόμη και να διαλύσουν μια συμφωνία ή να μειώσουν σημαντικά το κέρδος σου.

