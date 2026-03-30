Mε θεματική «Beyond the Horizon: Thriving Through Change» το CIM Summit 2026 πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2026, από τις 09:00 π.μ. έως τις 01:30 μ.μ., στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Κύπρου και συγκέντρωσε πέραν από 200 επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων από όλο το φάσμα της οικονομίας. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ή Έντιμη Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, κα. Ειρήνη Πική.
Το CIM Summit, είναι εδώ και 18 χρόνια, το κορυφαίο συνέδριο στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Κύπρο και την Μέση Ανατολή και φέρνει κοντά και φέτος τους ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου και τους καταξιωμένους ακαδημαϊκούς. Το CIM Summit 2026 πρόσφερε μια μοναδική ευκαιρία σε επαγγελματίες από Κύπρο και εξωτερικό να ενημερωθούν για τις πιο πρόσφατες και καινοτόμες εξελίξεις που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, παγκοσμίως.
Αυθεντίες από κορυφαία Business Schools της Ευρώπης παρευρέθηκαν και μοιράστηκαν τις γνώσεις τους με το Κυπριακό επιχειρηματικό κοινό:
1. How Culture Meets Strategy for Breakfast: Cultivating a Culture That Wins
Spencer Harrison, Professor of Organisational Behaviour, INSEAD
2. Investing in the Long Run
Elroy Dimson, Professor of Finance, Cambridge Judge Business School, Co-Founder and Chairman, Centre for Endowment Asset Management, University of Cambridge
3. The New Era of Entrepreneurial Financing
Luisa Alemany, Associate Professor of Management Practice in Strategy and Entrepreneurship, Academic Director, Institute of Entrepreneurship and Private Capital, London Business School
4. The Changing Consumer Behaviour
Vincent Mak, Professor of Marketing and Decision Sciences, Judge Business School, University of Cambridge
