Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, αβάσιμη η κριτική στα παραδοσιακά κόμματα για την κατάντια που αναδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις, η μια μετά την άλλη. Έχουν όλα το χάλι τους.

Μας είχαν πει, εδώ και χρόνια, πως πήραν το μήνυμα από τους ψηφοφόρους, αλλά τον χαβά τους. Από το κακό στο χειρότερο. Καλά να πάθουν που τους γυρίζουν την πλάτη οι ψηφοφόροι.

Αλλά όχι και να τη βγάζει καθαρή το περίφημο εκλογικό σώμα. Αν στα κόμματα αξίζει ένα μεγάλο ποσοστό της περιφρόνησης που εισπράττουν, σε μεγάλο τμήμα των ψηφοφόρων πολιτών που συναγλείφεται «πολιτικά» με τον κάθε καραγκιόζη αξίζει η ίδια περιφρόνηση αλλά και η ευχή «καλή αποχή». Κι ας ακούγεται υπεροπτική και απολίτικη.

ΧΡΥΜΑ